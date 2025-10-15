Convocado por Lionel Scaloni y nacido en Mendoza: ¿llega al Mundial 2026 tras su lesión?

En total, contando el debut de José Manuel López, Aníbal Moreno, Lautaro Rivero y Facundo Cambeses frente a Puerto Rico, Lionel Scaloni hizo que 55 jugadores sumaran minutos con la camiseta de la Selección argentina. Y uno de ellos es mendocino.

Lionel Scaloni Lionel Scaloni ha hecho debutar a 55 jugadores en la Selección argentina.

Convocado por Lionel Scaloni y nacido en Mendoza

Uno de los jugadores que estuvo en la órbita del técnico argentino para el Mundial 2026 nació en Mendoza hace 27 años y defiende los colores de la Lazio. Se trata de Valentín Castellanos, quien entró en la historia moderna del deporte cuando le convirtió cuatro goles al Real Madrid jugando para el Girona (se convirtió en el décimo futbolista en la historia que lo logra).

castellanos 2 Taty Castellanos estuvo en la órbita de la Selección argentina.

A tan solo ocho meses del próximo Mundial, Lionel Scaloni comienza a definir una lista que contará con variantes con respecto a la que salió campeona del mundo en Qatar 2022, y entre las variantes era visto con buenos ojos la presencia de Taty ya que fue convocado en las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas realizadas en noviembre de 2024 donde el combinado nacional enfrentó a Paraguay y Perú.

Y aunque sumó minutos luego no pudo ser convocado contra Uruguay y Brasil porque sufrió una lesión muscular que lo marginó de las canchas y, claro, de las convocatorias realizadas por el entrenador argentino.

¿Taty Castellanos llega al Mundial 2026?

Ahora el panorama del delantero mendocino que milita en la Lazio no es el mejor ya que sufrió una rotura de grado 2 en el recto femoral del muslo derecho, por lo tanto le diagnosticaron 6 semanas de inactividad.

De esta manera, no podrá pelear por un lugar en los amistosos correspondientes al 10 de noviembre al 18. Para colmo, el cuerpo técnico de Scaloni comenzó a convocar a José el Flaco López, quien se podría transformar en el tercer delantero de área por detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Pero los deportistas bien saben que el fútbol siempre da revancha y aunque con 27 años las posibilidades del delantero mendocino en la próxima cita máxima es complicada, quizás Taty Castellanos pueda comenzar a soñar con la próxima Copa América y, por qué no, con el Mundial 2030 mientras que, en el proceso, continúa rompiendo redes en el fútbol italiano.