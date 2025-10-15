Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina: los seis compromisos que le quedan antes del Mundial 2026

Luego de vencer a Venezuela y golear a Puerto Rico en la ventana de amistosos de octubre, la Selección argentina volverá a reencontrarse en noviembre para comenzar con una importante agenda en la antesala del Mundial 2026.
La Selección argentina tendrá un calendario intenso antes del Mundial 2026
Luego de vencer a Venezuela y golear a Puerto Rico en la ventana de amistosos de octubre, la Selección argentina volverá a reencontrarse en noviembre para comenzar con una importante agenda en la antesala del Mundial 2026.
La Selección argentina asumirá seis compromisos antes de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El próximo mes volverá a concentrarse para enfrentar a Angola, el 10, en el estadio Nacional de Luanda. El otro cotejo previsto para jugarse con rival a confirmar en India, el 18, se cayó por motivos que se desconocen y desde la AFA tendrían en mente a la Selección de Marruecos como adversario alternativo de la Albiceleste. Un partido que se disputaría posiblemente en el continente africano.
En este 2025, la ventana de amistosos de noviembre finalizará el año de actividad de la Selección argentina. El 5 de diciembre será el sorteo para la Copa del Mundo donde Argentina conocerá finalmente a sus rivales de la fase de grupos. Ya en el 2026, el derrotero previo al Mundial será agitado para elenco que buscará defender su campeonato del mundo obtenido en Qatar 2022.
En marzo, según medios europeos, se jugará la Finalissima ante España , el 28 de ese mes, en el estadio Lusail de Qatar, escenario donde la Selección argentina se consagró campeona del mundo hace ya casi cuatro años atrás.
En junio, antes del Mundial, se llevaría a cabo la última ventana FIFA donde el combinado Albiceleste se enfrentaría a México y a Honduras entre el 1 y 9 de junio, ambos con fehca y sede a definir. La cita mundialista comenzará el 11 de junio del 2026.