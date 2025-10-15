Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina: los seis compromisos que le quedan antes del Mundial 2026

La Selección argentina asumirá seis compromisos antes de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El próximo mes volverá a concentrarse para enfrentar a Angola, el 10, en el estadio Nacional de Luanda. El otro cotejo previsto para jugarse con rival a confirmar en India, el 18, se cayó por motivos que se desconocen y desde la AFA tendrían en mente a la Selección de Marruecos como adversario alternativo de la Albiceleste. Un partido que se disputaría posiblemente en el continente africano.

argentina puerto rico La Selección argentina goleó a Puerto Rico y volverá a jugar dos amistosos en novimebre como preparación para la Copa del Mundo 2026

Los partidos que le quedan a la Selección argentina de cara al Mundial 2026

En este 2025, la ventana de amistosos de noviembre finalizará el año de actividad de la Selección argentina. El 5 de diciembre será el sorteo para la Copa del Mundo donde Argentina conocerá finalmente a sus rivales de la fase de grupos. Ya en el 2026, el derrotero previo al Mundial será agitado para elenco que buscará defender su campeonato del mundo obtenido en Qatar 2022.