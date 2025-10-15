Con Santino Andino como posible titular, la Selección argentina se mide ante Colombia por un lugar en la final: hora, TV y formaciones

Por su parte, Colombia vienen de terminar líderes en la instancia de grupos tras vencer a Arabia Saudita en el debut (1 a 0), empatar con Noruega en la segunda fecha (0 a 0) e igualar con Nigeria 1 a 1 en el cierre del Grupo F. En octavos, los cafeteros se impusieron 3 a 1 a Sudáfrica y, en cuartos, vencieron 3 a 2 a España.
En Colombia será baja el goleador Neyser Villarreal por la misma razón de Maher Carrizo. El picante delantero se perderá la semifinal por acumulación de tarjetas amarillas.
andino
Santino Andino podría ser titular en la Selección argentina para enfrentar a Colombia en las semifinales del Mundial Sub 20.
Posibles formaciones y dónde ver la semifinal de la Selección argentina vs Colombia
Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
Colombia: Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera , Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.
Hora: 20:
TV: DSports y Telefé
Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos