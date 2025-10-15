Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
Mundial Sub 20

Con Santino Andino como posible titular, la Selección argentina se mide ante Colombia por un lugar en la final: hora, TV y formaciones

La Selección argentina enfrentará a Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20 en Chile

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
La Selección argentina se mide ante Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20 en Chile.

La Selección argentina se mide ante Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20 en Chile.

La Selección argentina se enfrentará a Colombia este miércoles, desde 20 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por las semifinales del Mundial Sub 20 que está disputándose en Chile. Luego de eliminar a México, el equipo dirigido por Diego Placente buscará meterse en la final luego de 18 años.

Cómo llegan la Selección argentina y Colombia a las semifinales del Mundial Sub 20

El combinado nacional viene de vencer a México por 2 a 0 en cuartos y, previamente, de dejar en el camino a Nigeria en octavos con una goleada de 4 a 0. Además, la Selección argentina ostenta un puntaje perfecto porque en la fase de grupos se impuso a Cuba 3 a 1 en el debut, Australia por 4-1 en la segunda fecha y, a Italia por 1 a 0 en el cierre de la instancia.

seleccion argentina sub 20 mundial
La Selecci&oacute;n argentina no podr&aacute; contar con Maher Carrizo para enfrentar a Colombia en semifinales del Mundial Sub 20.

La Selección argentina no podrá contar con Maher Carrizo para enfrentar a Colombia en semifinales del Mundial Sub 20.

Las bajas sensibles para la Selección argentina son la de Maher Carrizo, el jugador de Vélez que deberá purgar una fecha de suspensión por llegar al límite de tarjetas amarillas, y la de Valente Pierani que sufrió un esguince de rodilla. Ambas se suman a la de Álvaro Montoro, ex futbolista de Vélez que sufrió la fractura de clavícula en el encuentro ante Nigeria y ya es baja para los dos partidos que quedan del Mundial Sub 20.

Por su parte, Colombia vienen de terminar líderes en la instancia de grupos tras vencer a Arabia Saudita en el debut (1 a 0), empatar con Noruega en la segunda fecha (0 a 0) e igualar con Nigeria 1 a 1 en el cierre del Grupo F. En octavos, los cafeteros se impusieron 3 a 1 a Sudáfrica y, en cuartos, vencieron 3 a 2 a España.

En Colombia será baja el goleador Neyser Villarreal por la misma razón de Maher Carrizo. El picante delantero se perderá la semifinal por acumulación de tarjetas amarillas.

andino
Santino Andino podr&iacute;a ser titular en la Selecci&oacute;n argentina para enfrentar a Colombia en las semifinales del Mundial Sub 20.

Santino Andino podría ser titular en la Selección argentina para enfrentar a Colombia en las semifinales del Mundial Sub 20.

Posibles formaciones y dónde ver la semifinal de la Selección argentina vs Colombia

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia: Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera , Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.

Hora: 20:

TV: DSports y Telefé

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas