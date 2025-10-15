Inicio Ovación Fútbol Vinicius Júnior
Por qué procesaron a Vinicius Júnior: el caso de la estrella del Real Madrid

Vinicius Júnior es, una vez más, noticia por lo que hace fuera del campo de juego y no por hacer estallar las redes de los rivales

Emanuel Trilla Donoso
Emanuel Trilla Donoso
Vinicius Júnior sumá un nuevo dolor de cabeza.

En el último tiempo Vinicius Júnior es noticia por sus escándalos fuera de la cancha (y por sus morisquetas dentro) que por sus logros deportivos. De hecho, en la última fecha FIFA Carlo Ancelotti lo alineó en el once titular y la Selección de Brasil cayó frente a Japón por primera vez en su historia.

La figura del Real Madrid, para colmo, en la última entrega de los premios correspondientes al Balón de Oro quedó en el puesto 16, un retroceso importante teniendo en cuenta que en la gala del 2024 quedó en el segundo puesto. Y las malas noticias continúan: ahora fue procesado.

Por qué procesaron a Vinicius Júnior: el caso de la estrella del Real Madrid

El delantero del Real Madrid fue procesado por la Justicia brasileña bajo la carátula "perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos"; y hace referencia a las molestias ocasionadas durante la celebración de su cumpleaños número 25 que realizó en Río de Janeiro donde muchos de los presentes la categorizaron como "histórica".

Fiesta Vinicius3
Vinicius Júniors festejó sus 25 años en Río de Janeiro.

El caso lo está tramitando el 9º Juzgado Penal de Río, quienes están encargados de analizar la comisión de delitos menores y, según informaron fuentes oficiales, da lugar a una denuncia realizada por un vecino de la lujosa finca que está destinada a organizar grandes eventos como cumpleaños, casamientos o actos corporativos.

La fiesta se llevó adelante entre el 19 de julio y la madrugada del 21 del mismo y el diario brasilero O Globo detalló que el denunciante llamó a la Policía Militar para que constaten la música alta y el griterío extremo que había en la fiesta. Es así que los uniformados le solicitaron a los organizadores del evento que bajaran el volumen.

Fiesta Vinicius2
Vinicius Júnior armó su propio parque de diversiones.

En un primer momento Vinicius y sus amigos respetaron la solicitud de los agentes de seguridad, pero al retirarse "el sonido volvió a alcanzar un volumen extremadamente alto". Además el denunciante afirmó que cuando los invitados se retiraron del evento también lo hicieron con la música fuerte, bocinas y gritos.

Vinicius Júnior irá a audiencia

El 6 de noviembre se realizará una audiencia preliminar sobre el caso y desde el Poder Judicial del Estado de Río de Janeiro indicaron que el delito de "perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos" está castigada en Brasil con una pena de entre 15 días a 4 meses de cárcel o el pago de una multa.

Es por eso que, lo más probable, sea que el jugador del Real Madrid pague una cuantiosa multa para quedar libre de todo cargo.

Fiesta Vinicius
Al cumple de Vinicius Júnior asistió Eduardo Camavinga, entre otras celebridades.

En cuanto a la "histórica fiesta" trascendió que incluyó conciertos de música (entre ellos el del rapero Travis Scott), fuegos artificiales y se montó una ambientación digna de un parque de diversiones.

