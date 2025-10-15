Nahuel Barboza, sobre el ascenso de Gimnasia y Esgrima: "Este año era nuestro, lo sentíamos"

Pese al desgaste que genera una competencia de esas características, el grupo estuvo siempre con buena energía según confesó Nahuel Barboza, una dinámica que los sostuvo durante todo el año, sobre todo antes de la gran final. "Ese convencimiento en nosotros, de contagiarnos entre todos en los partidos y en las semanas previas. Lo sentíamos y percibíamos que no había manera de que se nos escape. Era para nosotros. Eso te hace tirarte de cabeza por tus compañeros, eso fue lo que nos empujó todo el año", señaló el mediocampista.

nahuel barboza 2 Nahuel Barboza con la copa del campeón de la Primera Nacional 2025. Foto: Gentileza.

Respecto de la final pasada, Barboza marcó algunas diferencias y aseguró que, para los que estuvieron en la derrota ante San Martín de San Juan en el 2024, fue una revancha. "No te digo que el año pasado no lo sentíamos, pero este año era nuestro. Los días previos al partido, hablábamos con los chicos que teníamos mucha tranquilidad, mucha confianza. Había una vibra, una energía muy positiva y percibíamos que se iba a dar. Lo tomamos como una revancha de la final pasada. La mayoría de los que estábamos en el plantel pasado lo tomamos así. Nos habíamos quedado con la espina de esa final".

Por otra parte, el futbolista de Gimnasia y Esgrima contó el convencimiento que mostró Ariel Broggi en los partidos previos a la final. "Ariel estaba muy convencido. Hubo dos momentos clave: después de perder con Morón, que nosotros perdimos haciendo un buen partido, Ariel se nos acercó y nos marcó su convencimiento y nos los contagió a todos. Nos dijo: 'Yo les aseguro que, jugando así, nosotros jugamos la final'. Nos lo dijo en el entretiempo y al final del partido. Después, con Chacarita, también nos arengó". Con ese ímpetu, los jugadores del mensana salieron a jugar en el Estadio Ciudad de Vicente López ante Deportivo Madryn.

final gimnasia Gimnasia y Esgrima campeón de la Primera Nacional 2025. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO.

Una final que tuvo dos goles anulados, un tanto del ex Lobo, Luis Silba y un penal ejecutado de manera magnífica por Facundo Lencioni. Sobre el gol del Tanque Silba, Nahuel Barboza reveló: "Cuando nos hacen el gol, estábamos en el banco de suplentes con Nico (Servetto) y Fermín (Antonini) seguros que nos iba a quedar una más, que lo íbamos a empatar y ganar. Teníamos un convencimiento ciego, fue un golpe duro el gol pero estábamos muy positivos. Esa era la energía de todo el plantel".

Entonces llegó una mano en área contraria que le dio el penal al mensana para que Lencioni igualara la historia instantes antes del pitazo final. Los halagos de Barboza, en ese momento, fueron para el ex Belgrano de Córdoba. "Lencioni está demente, no hay manera de sacarlo de partido ni que pierda la concentración y el foco. El penal que pateó fue tremendo. A mí me encanta como juega. Fue nuestro As de espada durante todo el año, es un jugador clave. Le dije antes de salir a la final: 'Facu sos el mejor jugador de la categoría, hoy es nuestro' y después el partido me dio la razón", contó entre risas.

El "aire" que le dio el cambio de entrenador y su oportunidad en Gimnasia y Esgrima en la recta final del Torneo

Con Ezequiel Medrán, Nahuel Barboza tuvo más apariciones en cancha durante el transcurso del 2024. Sin embargo, este año su presencia fue apagándose e, incluso, muchas veces no fue convocado. Por eso la llegada de Ariel Broggi fue un renacer y le dio aire nuevo a su temporada. A partir de la fecha 28 vs Central Norte, el chico nacido en Liniers volvió a ser titular luego de varios meses de esperar su momento y pudo volver a demostrar nuevamente su talento.

nahuel barboza 1 Nahuel Barboza volvió a jugar en Gimnasia y Esgrima de la mano de Ariel Broggi. Foto: Gentileza Prensa Gimnasia.

"Me hizo muy bien el cambio de aire, saber que me estaban viendo. Y pensé que esta era mi oportunidad, que estaba preparado. No sentí la falta de ritmo, fue fruto de la preparación de todo el año. El cambio de entrenador fue en un momento clave pero, para los chicos que no nos estaba tocando competir tanto, fue aprovechar la oportunidad y tratar de volver a renovar las energías y tratar de mostrarse. Este cuerpo técnico fue muy cercano con nosotros en ese sentido de estar en los detalles que quizás no se venían viendo, o de ver otras cosas. Tuvieron otra perspectiva, fue uno de los primeros mensajes que nos dieron: que iba a jugar el que esté mejor", señaló el mediocampista y agregó que la "competencia interna" del grupo fue muy positiva y "sana".

Sobre aquellas etapas difíciles en las que no le tocó sumar minutos, Barboza confesó que el trabajo y las ganas fueron lo que lo motivaron a seguir intentando. "El trabajo y el convencimiento me llevaron a terminar el año como lo terminé. Por eso lo disfruté tanto a los partidos en que me tocó estar. Pasé momentos muy difíciles pero siempre tuve las ganas de tener mi oportunidad porque creía que le podía aportar al equipo algo diferente o desde mi forma de jugar. Me sentía muy bien, preparado, y no se me daba. Sabía que si no aflojaba, se me iba a dar con el técnico que sea y eso me llevó a terminar como terminé".

Por eso la emoción desbordada del ascenso sobre el final del partido. Un video abrazado con sus padres, muy emotivo, se viralizó aquel día en cancha de Platense. "Es para tatuarmelo a ese video con mis viejos. Me agarraron desprevenido y fue hermoso", confesó.

La entrevista completa con Nahuel Barboza, futbolista de Gimnasia y Esgrima, en Radio Nihuil