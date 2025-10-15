Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
El hombre ranking

Lionel Messi nuevamente es el número 1: el récord mundial que logró con la Selección argentina

Antes del partido entre la Selección argentina contra Puerto Rico, era Neymar quien lideraba un prestigioso ranking; ahora el trono es de Lionel Messi

Emanuel Trilla Donoso
Lionel Messi ahora lidera otro ranking mundial.

Lionel Messi es un jugador acostumbrado a romper récords y sus cifras sorprenden ya que encabeza listas de todo tipo. Y ahora, en el partido de la Selección argentina, volvió a ubicarse en lo más alto de otro ranking, donde superó a su amigo y ex compañero en Barcelona y PSG: el astro brasileño Neymar.

Y la novedad no debería asombrar a nadie, ya que el 10 argentino es una máquina en cuanto a números se trata, y sus estadísticas en el conjunto nacional y en el equipo catalán marca hitos que no serán fáciles de alcanzar para sus contemporáneos y sucesores.

Lionel Messi vs Puerto Rico
Lionel Messi no logró convertir frente a Puerto Rico.

Lionel Messi nuevamente es el número 1: el récord que logró con la Selección argentina

Además de ubicarse en la cima de tantos récords históricos, ahora Messi alcanzó uno más con la Selección argentina: es el jugador con más asistencias en la historia del fútbol a nivel de selecciones nacionales.

Hasta ayer la lista era liderada por el 10 argentino y en compañía de Neymar Junior y Landon Donovan (de Estados Unidos) con 58 asistencias; pero las dos asistencias realizadas frente a la Selección de Puerto Rico lo dejaron solo en lo más alto.

Se jugaba el minuto 23 cuando el astro argentino se la pinchó a Gonzalo Montiel para el lateral de River definiera sin dejar que la pelota pique en el piso convirtiendo un golazo y el segundo del combinado nacional.

Ya en el final del partido, en el minuto 84, Lionel Messi ingresó al área y vio mejor ubicado a Lautaro Martínez. Fue así que lo asistió de taco para que el Toro alcance a una figura histórica como goleador de la Selección argentina.

Además, el número 10 llegó a los 398 asistencias en su carrera, cifra alcanzada por su desempeño en la Selección argentina, Barcelona, PSG e Inter Miami. De esta manera podrá llegar a los 400 el próximo sábado cuando el conjunto rosado enfrente a Nashville por la MLS.

Lautaro Martínez y Lionel Messi frente a Puerto Rico
Lionel Messi asisti&oacute; a Lautaro Mart&iacute;nez en el sexto gol argentino.

Lionel Messi asistió a Lautaro Martínez en el sexto gol argentino.

Así quedó el top 5 de los jugadores con más asistencias en las selecciones nacionales

  1. Lionel Messi, Argentina: 60 asistencias.
  2. Neymar Junior, Brasil: 58.
  3. Landon Donovan, Estados Unidos, 58.
  4. Ferenc Puskás, Hungría: 53.
  5. Sándor Kocsis, Hungría, 51.

El top 10 de los jugadores con más asistencias en la Selección argentina

  1. Lionel Messi: 60 asistencias.
  2. Ángel Di María: 28.
  3. Diego Armando Maradona: 26.
  4. Ariel Ortega: 21.
  5. Juan Román Riquelme: 17.
  6. Sergio Agüero: 15.
  7. Giovani Lo Celso: 15.
  8. Claudio López: 12.
  9. Carlos Tévez: 12.
  10. Juan Sebastián Verón: 12.

