Lionel Messi nuevamente es el número 1: el récord mundial que logró con la Selección argentina

Hasta ayer la lista era liderada por el 10 argentino y en compañía de Neymar Junior y Landon Donovan (de Estados Unidos) con 58 asistencias; pero las dos asistencias realizadas frente a la Selección de Puerto Rico lo dejaron solo en lo más alto.
Se jugaba el minuto 23 cuando el astro argentino se la pinchó a Gonzalo Montiel para el lateral de River definiera sin dejar que la pelota pique en el piso convirtiendo un golazo y el segundo del combinado nacional.
Ya en el final del partido, en el minuto 84, Lionel Messi ingresó al área y vio mejor ubicado a Lautaro Martínez. Fue así que lo asistió de taco para que el Toro alcance a una figura histórica como goleador de la Selección argentina.
Además, el número 10 llegó a los 398 asistencias en su carrera, cifra alcanzada por su desempeño en la Selección argentina, Barcelona, PSG e Inter Miami. De esta manera podrá llegar a los 400 el próximo sábado cuando el conjunto rosado enfrente a Nashville por la MLS.
Lautaro Martínez y Lionel Messi frente a Puerto Rico
Lionel Messi asistió a Lautaro Martínez en el sexto gol argentino.
Así quedó el top 5 de los jugadores con más asistencias en las selecciones nacionales
- Lionel Messi, Argentina: 60 asistencias.
- Neymar Junior, Brasil: 58.
- Landon Donovan, Estados Unidos, 58.
- Ferenc Puskás, Hungría: 53.
- Sándor Kocsis, Hungría, 51.
El top 10 de los jugadores con más asistencias en la Selección argentina
- Lionel Messi: 60 asistencias.
- Ángel Di María: 28.
- Diego Armando Maradona: 26.
- Ariel Ortega: 21.
- Juan Román Riquelme: 17.
- Sergio Agüero: 15.
- Giovani Lo Celso: 15.
- Claudio López: 12.
- Carlos Tévez: 12.
- Juan Sebastián Verón: 12.