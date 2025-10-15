Lionel Messi nuevamente es el número 1: el récord mundial que logró con la Selección argentina

Hasta ayer la lista era liderada por el 10 argentino y en compañía de Neymar Junior y Landon Donovan (de Estados Unidos) con 58 asistencias; pero las dos asistencias realizadas frente a la Selección de Puerto Rico lo dejaron solo en lo más alto.

Se jugaba el minuto 23 cuando el astro argentino se la pinchó a Gonzalo Montiel para el lateral de River definiera sin dejar que la pelota pique en el piso convirtiendo un golazo y el segundo del combinado nacional.

Por su gol en el partido de la Selección Argentina contra Puerto Rico pic.twitter.com/caEs2Gc0IS — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 15, 2025

Ya en el final del partido, en el minuto 84, Lionel Messi ingresó al área y vio mejor ubicado a Lautaro Martínez. Fue así que lo asistió de taco para que el Toro alcance a una figura histórica como goleador de la Selección argentina.

A los 84', Lautaro puso el ¡6-0! de #Argentina ante #PuertoRico. pic.twitter.com/jPb2HYRO3e — TyC Sports (@TyCSports) October 15, 2025

Además, el número 10 llegó a los 398 asistencias en su carrera, cifra alcanzada por su desempeño en la Selección argentina, Barcelona, PSG e Inter Miami. De esta manera podrá llegar a los 400 el próximo sábado cuando el conjunto rosado enfrente a Nashville por la MLS.

Lautaro Martínez y Lionel Messi frente a Puerto Rico Lionel Messi asistió a Lautaro Martínez en el sexto gol argentino.

Así quedó el top 5 de los jugadores con más asistencias en las selecciones nacionales

Lionel Messi, Argentina: 60 asistencias. Neymar Junior, Brasil: 58. Landon Donovan, Estados Unidos, 58. Ferenc Puskás, Hungría: 53. Sándor Kocsis, Hungría, 51.

El top 10 de los jugadores con más asistencias en la Selección argentina