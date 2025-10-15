El grito que une a 20 especies de aves y revela el origen del lenguaje humano

Lo fascinante es que estos gritos no son idénticos, pero comparten un patrón acústico común: una combinación de notas breves y agudas que transmite urgencia. Es una especie de “lenguaje universal” del miedo, desarrollado por necesidad evolutiva. Las aves que logran interpretarlo aumentan sus posibilidades de sobrevivir, y esa capacidad se transmite de generación en generación.

Grito ave (2)

¿Cómo se relaciona el grito de estas aves con los humanos?

Los investigadores creen que este fenómeno podría ofrecer una pista sobre cómo los humanos comenzamos a comunicarnos. Antes de las palabras, nuestros antepasados también habrían usado sonidos instintivos , gritos, chillidos, tonos específicos, para advertir de peligros o señalar recursos. Con el tiempo, esas señales se habrían vuelto más complejas, dando origen al lenguaje articulado.

Lo más poético del descubrimiento es pensar que el lenguaje no nació del deseo de hablar, sino de la necesidad de sobrevivir. Así como estas aves cooperan a través de un código compartido, los primeros humanos pudieron haber desarrollado sus propias señales comunes para protegerse, cazar o cuidar a sus crías.