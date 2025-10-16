El Certificado Único de Discapacidad, también conocido simplemente como CUD, es un documento que le ofrece a las personas con discapacidad diversos beneficios de salud, educación, transporte, etc. Este certificado debe renovarse cada cierta cantidad de años, y en muchos casos se han brindado prórrogas.
ANDIS explicó cómo renovar el Certificado Único por Discapacidad
Aprendé a renovar tu Certificado de Discapacidad sin complicaciones: el paso a paso a continuación
Mediante la Resolución 2520/2024, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) confirmó una prórroga para los CUD, tanto en formato papel como digital, cuyo vencimiento estaba previsto para 2025.
Es por ello que en la siguiente nota te explicaremos cómo se debe renovar el CUD, según las recomendaciones del ANDIS.
¿Cómo renovar el CUD?
El paso a paso para renovar el Certificado Único de Discapacidad es el siguiente:
- Reuní la documentación necesaria con el equipo de salud que te trata (certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios).
- Con la documentación reunida acercate al lugar que te asignaron en la consulta y pedí un turno para la Junta Evaluadora.
- Recordá anotar y asistir el día asignado a la evaluación de la Junta. En caso de no asistir a la cita, perderás el turno y tendrás que comenzar con el trámite nuevamente.
- El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con tu documento original en el lugar donde te evaluaron, en la fecha que te indiquen.
¿Qué beneficios le brinda el CUD a las personas con discapacidad?
Los beneficios que brinda el CUD son los siguientes:
- Salud: cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera en relación a lo que fue certificado como discapacidad.
- Transporte: traslados gratuitos en el transporte público terrestre.
- Asignaciones familiares: ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad.
- Otros trámites: exención de pago de peajes, impuestos (municipales, patentes, entre otros). En estos casos la exención debe solicitarse ante la autoridad de aplicación de cada normativa.
- Símbolo Internacional de acceso: libre estacionamiento, en los lugares permitidos, independientemente del vehículo en el que te traslades.