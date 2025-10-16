Murió un candidato a diputado nacional en Misiones durante un programa de streaming

El deceso del dirigente, de 66 años, quien era candidato suplente en las elecciones legislativas del 26 de este mes, se produjo en el programa Dólar Blue, que se emite por La Casa del Streaming, y fue trasladado poco después al Hospital Madariaga, donde ingresó sin signos vitales.

En tanto, Lucas Doroñuk, uno de los conductores del programa, hizo un pedido especial a través de sus redes: “En este escueto comunicado lo único que queremos decir es que, por favor, a quienes vieron el vivo, no repliquen esas imágenes por respeto a la familia y por respeto a cada uno de los que se encontraban allí”.