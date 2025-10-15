La CGT armó su festejo del Día de la Lealtad separado de la caravana a la casa de Cristina Kirchner

Embed - Spot Día de la Lealtad CGT

Para la CGT, la Semana de la Lealtad comenzó el lunes 13 y continuaba este semana con muestras artísticas en diferentes estaciones de trenes como Once y Constitución, donde músicos y bailarines hicieron performance de folclore, rap, teatro y canto.

Consultada sobre si se adherirá a las manifestaciones que llevarán a cabo distintas agrupaciones peronistas, desde la central se limitaron a responder ante la Agencia Noticias Argentinas que esa muestra “será su acto” para conmemorar la movilización obrera y sindical en la Plaza de Mayo, que exigió la liberación del Juan Domingo Perón, en 1945.

“Esta es nuestra centralidad. De hecho, estamos haciendo participaciones en las estaciones terminales de trenes con el lema Lealtad a la Justicia Social”, indicaron fuentes cercanas a uno de los conductores de la central obrera, Héctor Daer.

Para su spot publicitario, la CGT eligió a uno de los artistas que actuó el lunes pasado en Constitución, que expresó que “desde el ’45 hasta acá todo el mundo está gritando por su Lealtad” y que hoy, en 2025, los trabajadores piden “justicia, pan y trabajo”.

El acto por el Día de la Lealtad se realizará este jueves desde las 19.30 en en Azopardo y avenida Independencia. En Mendoza también habrá celebraciones alusivas.