La CGT adelantará la celebración por el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, para este jueves , ocasión en que montará una “experiencia inmersiva” sobre esa fecha en su edificio histórico de la calle Azopardo.
La CGT armó su festejo del Día de la Lealtad separado de la caravana a la casa de Cristina Kirchner
La CGT anunció que festejará el Día de la Lealtad este jueves 16. La Cámpora y otras organizaciones marcharán el viernes 17 al departamento de Cristina Kirchner
Será con una “experiencia inmersiva sobre el 17 de Octubre” en su edificio histórico de la calle Azopardo, informaron fuentes sindicales que difundieron un video para promocionar este particular festejo.
De esta manera, la CGT vuelve a desmarcarse de La Cámpora y otras organizaciones que realizarán una caravana a San José 1111, la residencia en la que la ex presidenta Cristina Kirchner cumple con su prisión preventiva.
Para la CGT, la Semana de la Lealtad comenzó el lunes 13 y continuaba este semana con muestras artísticas en diferentes estaciones de trenes como Once y Constitución, donde músicos y bailarines hicieron performance de folclore, rap, teatro y canto.
Consultada sobre si se adherirá a las manifestaciones que llevarán a cabo distintas agrupaciones peronistas, desde la central se limitaron a responder ante la Agencia Noticias Argentinas que esa muestra “será su acto” para conmemorar la movilización obrera y sindical en la Plaza de Mayo, que exigió la liberación del Juan Domingo Perón, en 1945.
“Esta es nuestra centralidad. De hecho, estamos haciendo participaciones en las estaciones terminales de trenes con el lema Lealtad a la Justicia Social”, indicaron fuentes cercanas a uno de los conductores de la central obrera, Héctor Daer.
Para su spot publicitario, la CGT eligió a uno de los artistas que actuó el lunes pasado en Constitución, que expresó que “desde el ’45 hasta acá todo el mundo está gritando por su Lealtad” y que hoy, en 2025, los trabajadores piden “justicia, pan y trabajo”.
El acto por el Día de la Lealtad se realizará este jueves desde las 19.30 en en Azopardo y avenida Independencia. En Mendoza también habrá celebraciones alusivas.