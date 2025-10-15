Inicio Ovación Fútbol Franco Mastantuono
Franco Mastantuono es el único jugador argentino que está nominado en un importante premio

Gustavo Privitera
Gustavo Privitera
Franco Mastantuono buscará ganar un importante premio.

El volante del Real Madrid de España y de la Selección argentina Franco Mastantuono es el único futbolista argentino que está nominado a un importante premio. El ex River buscará ganar el Golden Boy.

Franco Mastantuono es uno de los finalistas del premio Golden Boy, el galardón que otorga el diario italiano Tuttosport al mejor jugador Sub 21 del mundo.

Mastantuono se destaca en el Real Madrid.

La figura del Real Madrid buscará conseguir el lauro que supo ganar Lionel Messi, que se quedó con el premio con su misma edad.

En la historia, solo dos argentinos lo ganaron: Messi en 2005 (con 18 años) y Sergio “Kun” Agüero en 2007 (con 19).

Mastantuono es el único argentino en la lista final de 25 jugadores. Junto a Estevão (Chelsea), son los únicos representantes sudamericanos.

Mastantuono fue recientemente desafectado de los últimos amistosos de la Selección argentina por una sobrecarga muscular y ya se encuentra recuperándose en el club merengue.

El jugador, que tuvo grandes actuaciones en el Millonario, ahora sigue destacándose en el club español.

Messi gan&oacute; el premio Golden Boy a los 18 a&ntilde;os.

Mastantuono es uno de los 25 finalistas al Golden Boy 2025

  • Franco Mastantuono (Argentina - Real Madrid)
  • Désiré Doué (Francia - PSG)
  • Leny Yoro (Francia - Manchester United)
  • Senny Mayulu (Francia - PSG)
  • Warren Zaire-Emery (Francia- PSG)
  • Eliesse Ben Seghir (Francia - Bayer Leverkusen)
  • Mamadou Sarr (Francia - Estrasburgo)
  • Ethan Nwaneri (Inglaterra - Arsenal)
  • Nico O’Reilly (Inglaterra - Manchester City)
  • Archie Gray (Inglaterra - Tottenham)
  • Jobe Bellingham (Inglaterra - Borussia Dortmund)
  • Pau Cubarsí (España - Barcelona)
  • Dean Huijsen (España - Real Madrid)
  • Kenan Yildiz (Turquía - Juventus)
  • Arda Güler (Turquía - Real Madrid)
  • Geovany Quenda (Portugal - Sporting de Lisboa)
  • Rodrigo Mora (Portugal - Porto)
  • Pio Esposito (Italia - Inter)
  • Giovanni Leoni (Italia - Liverpool)
  • Jorrel Hato (Países Bajos - Chelsea)
  • Estevão (Brasil - Chelsea)
  • Victor Froholdt (Dinamarca - Porto)
  • Aleksandar Stankovi (Serbia - Brujas)
  • Lucas Bergvall (Suecia - Tottenham)

