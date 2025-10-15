Franco Mastantuono es el único jugador argentino que está nominado en un importante premio

El volante del Real Madrid de España y de la Selección argentina Franco Mastantuono es el único futbolista argentino que está nominado a un importante premio. El ex River buscará ganar el Golden Boy.
Franco Mastantuono es uno de los finalistas del premio Golden Boy, el galardón que otorga el diario italiano Tuttosport al mejor jugador Sub 21 del mundo.
La figura del Real Madrid buscará conseguir el lauro que supo ganar Lionel Messi, que se quedó con el premio con su misma edad.
En la historia, solo dos argentinos lo ganaron: Messi en 2005 (con 18 años) y Sergio “Kun” Agüero en 2007 (con 19).
Mastantuono es el único argentino en la lista final de 25 jugadores. Junto a Estevão (Chelsea), son los únicos representantes sudamericanos.
Mastantuono fue recientemente desafectado de los últimos amistosos de la Selección argentina por una sobrecarga muscular y ya se encuentra recuperándose en el club merengue.
El jugador, que tuvo grandes actuaciones en el Millonario, ahora sigue destacándose en el club español.