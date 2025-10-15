Franco Mastantuono es el único jugador argentino que está nominado en un importante premio

En la historia, solo dos argentinos lo ganaron: Messi en 2005 (con 18 años) y Sergio “Kun” Agüero en 2007 (con 19).

Mastantuono es el único argentino en la lista final de 25 jugadores. Junto a Estevão (Chelsea), son los únicos representantes sudamericanos.

Mastantuono fue recientemente desafectado de los últimos amistosos de la Selección argentina por una sobrecarga muscular y ya se encuentra recuperándose en el club merengue.

El jugador, que tuvo grandes actuaciones en el Millonario, ahora sigue destacándose en el club español.

messi-premio-golden-boy Messi ganó el premio Golden Boy a los 18 años.

Mastantuono es uno de los 25 finalistas al Golden Boy 2025