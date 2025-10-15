Selección argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20: día, hora, TV y sede

Durante la jornada de este miércoles la Albiceleste venció 1-0 al elenco cafetero y aseguró de esta manera su lugar entre el partido definitorio de la máxima cita mundialista. Por su parte el elenco marroquí dejó en el camino a los franceses, en un duelo que reeditó una de las semifinales de Qatar 2022, pero con diferente resultado.

Mateo Silvetti Mateo Silvetti convirtió el gol con el que la Selección argentina clasificó a la final del Mundial Sub 20.

Argentina-Marruecos, por la final de final del Mundial Sub 20

El duelo entre la Selección argentina y su par de Marruecos, correspondiente a la final del Mundial Sub 20, será el próximo domingo (19 de octubre), a partir de las 20 horas. La Albiceleste no se moverá de la sede en la que les ganó a Nigeria, México y Colombia ya que volverá a jugar en el estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, de Santiago.