Selección argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20: día, hora, TV y sede

El equipo de Diego Placente, que fue líder del Grupo D, atraviesa un gran presente. Llegó a posicionarse entre los dos mejores de la competencia consiguiendo la victoria en todos los partidos que ha disputado hasta el momento.
- Fecha 1: 3-1 vs. Cuba
- Fecha 2: 4-1 vs. Australia
- Fecha 3: 1-0 vs. Italia
- Octavos de final: 4-0 vs. Nigeria
- Cuartos de final: 2-0 vs. México
- Semifinal: 1-0 vs. Colombia
Por su parte la Selección de Marruecos, comandada por el director técnico Mohamed Ouahbi, lideró el Grupo C. Hasta el momento cosechó cuatro triunfos, un empate (triunfo por penales) y una derrota.
- Fecha 1: 2-0 vs. España
- Fecha 2: 2-1 vs. Brasil
- Fecha 3: 0-1 vs. México
- Octavos de final: 2-1 vs. Corea del Sur
- Cuartos de final: 3-1 vs. Estados Unidos
- Semifinal: (5) 1-1 (4) vs. Francia