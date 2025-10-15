Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
Selección argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20: día, hora, TV y sede

La Selección argentina venció a Colombia y se metió en la final del Mundial sub 20. Su próximo rival será Francia/Marruecos

Fabián Salamone
La Selección argentina jugará la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos.

Luego de dejar en el camino a Nigeria (tomándose revancha de lo sucedido en la misma instancia de la Copa del Mundo 2023), México y Colombia, la Selección argentina se prepara para verse las caras con Marruecos en la final del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

Durante la jornada de este miércoles la Albiceleste venció 1-0 al elenco cafetero y aseguró de esta manera su lugar entre el partido definitorio de la máxima cita mundialista. Por su parte el elenco marroquí dejó en el camino a los franceses, en un duelo que reeditó una de las semifinales de Qatar 2022, pero con diferente resultado.

Mateo Silvetti
Mateo Silvetti convirtió el gol con el que la Selección argentina clasificó a la final del Mundial Sub 20.

Argentina-Marruecos, por la final de final del Mundial Sub 20

El duelo entre la Selección argentina y su par de Marruecos, correspondiente a la final del Mundial Sub 20, será el próximo domingo (19 de octubre), a partir de las 20 horas. La Albiceleste no se moverá de la sede en la que les ganó a Nigeria, México y Colombia ya que volverá a jugar en el estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, de Santiago.

El equipo de Diego Placente, que fue líder del Grupo D, atraviesa un gran presente. Llegó a posicionarse entre los dos mejores de la competencia consiguiendo la victoria en todos los partidos que ha disputado hasta el momento.

  • Fecha 1: 3-1 vs. Cuba
  • Fecha 2: 4-1 vs. Australia
  • Fecha 3: 1-0 vs. Italia
  • Octavos de final: 4-0 vs. Nigeria
  • Cuartos de final: 2-0 vs. México
  • Semifinal: 1-0 vs. Colombia

Por su parte la Selección de Marruecos, comandada por el director técnico Mohamed Ouahbi, lideró el Grupo C. Hasta el momento cosechó cuatro triunfos, un empate (triunfo por penales) y una derrota.

  • Fecha 1: 2-0 vs. España
  • Fecha 2: 2-1 vs. Brasil
  • Fecha 3: 0-1 vs. México
  • Octavos de final: 2-1 vs. Corea del Sur
  • Cuartos de final: 3-1 vs. Estados Unidos
  • Semifinal: (5) 1-1 (4) vs. Francia

