La Selección argentina jugará la final del Mundial Sub 20 después de 18 años

¡Fin de la mala racha! La Selección argentina volverá a jugar la final del Mundial Sub 20 tras 18 años. Ahora, buscará el séptimo título de su historia

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
De la mano del Kun Agüero, la Selección argentina llegó a la final del Mundial Sub 20.

La Selección argentina se metió en la final del Mundial Sub 20 después de 18 años. De la mano de Diego Placente, y tras dejar en el camino a Colombia, la Albiceleste volverá a decir presente en el partido definitorio de la máxima cita mundialista. En esta ocasión el rival será Marruecos.

El elenco nacional alzó el título por última vez en la edición de Canadá 2007, cuando venció a República Checa por 2-1. En el medio pasaron siete ediciones, en las cuales el equipo no logró volver a ser protagonista en la competencia.

sub 20 2
La Selección argentina jugará, después de 18 años, la final del Mundial Sub 20.

Después de mirar por televisión las definiciones de 2009 (Egipto), 2011 (Colombia), 2013 (Turquía), 2015 (Nueva Zelanda), 2017 (Corea del Sur), 2019 (Polonia) y 2023 (Argentina), la racha de frustraciones se cortó en la actual edición de Chile 2025, encendiendo la ilusión de sumar la séptima estrella que la consagre, una vez más, como la máxima potencia de la categoría. (Cabe recordar que la edición de 2021 no se disputó debido a la pandemia del coronavirus).

La última conquista: de la mano de Agüero y Zárate, la Sub 20 fue campeona del mundo en 2007

18 años pasaron desde aquel 22 de julio del 2007, cuando la Selección argentina se impuso por 2-1 ante República Checa en el marco de la final del Mundial Sub 20 que se disputó en Canadá.

La Albiceleste, comandada por Hugo Tocalli debió sufrir para terminar dando la vuelta olímpica. Los europeos abrieron el marcador a los 60 minutos y, cuando todo parecía cuesta arriba, apareció el gran capitán del equipo.

Dos minutos después del gol de los checos, Sergio Agüero puso paños fríos en la final. Con una sutil definición de derecha, el Kun puso el 1-1 parcial con el que la Selección argentina volvió a respirar en el encuentro.

Embed - Argentina 2 vs Rep Checa 1 Final Mundial Sub 20 Canada 2007 FUTBOL RETRO

Cuando el reloj marcaba 86 minutos, quien apareció fue Mauro Zárate. El delantero, que por entonces brillaba con la camiseta de Vélez Sarsfield, puso el 2-1 con el que la Albiceleste alzó el sexto Mundial Sub 20 de la historia.

El delantero recibió un córner corto desde el sector izquierdo y, fiel a su estilo, comenzó a encarar hacia el arco. Ni bien pisó el área, sacó un derechazo que se metió en el primer palo del arquero Radek Petr.

Cómo formó la Selección argentina en la final del Mundial Sub 20 del 2007

Hugo Tocalli dispuso que el siguiente equipo para enfrentar a República Checa por la final del Mundial Sub 20 del 2007: Sergio Romero; Gabriel Mercado, Leonardo Sigali, Federico Fazio, Emiliano Insúa; Éver Banega, Matías Sánchez, Maxi Moralez; Sergio Agüero, Pablo Piatti y Mauro Zárate.

En el complemento el director técnico dispuso solamente dos modificaciones: a los 80 minutos ingresó Alejandro Cabral por Piatti y en el segundo minuto de adición Lautaro Acosta por Moralez.

