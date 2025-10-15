La Selección argentina jugará la final del Mundial Sub 20 después de 18 años

La última conquista: de la mano de Agüero y Zárate, la Sub 20 fue campeona del mundo en 2007

18 años pasaron desde aquel 22 de julio del 2007, cuando la Selección argentina se impuso por 2-1 ante República Checa en el marco de la final del Mundial Sub 20 que se disputó en Canadá.

La Albiceleste, comandada por Hugo Tocalli debió sufrir para terminar dando la vuelta olímpica. Los europeos abrieron el marcador a los 60 minutos y, cuando todo parecía cuesta arriba, apareció el gran capitán del equipo.

Dos minutos después del gol de los checos, Sergio Agüero puso paños fríos en la final. Con una sutil definición de derecha, el Kun puso el 1-1 parcial con el que la Selección argentina volvió a respirar en el encuentro.

Embed - Argentina 2 vs Rep Checa 1 Final Mundial Sub 20 Canada 2007 FUTBOL RETRO

Cuando el reloj marcaba 86 minutos, quien apareció fue Mauro Zárate. El delantero, que por entonces brillaba con la camiseta de Vélez Sarsfield, puso el 2-1 con el que la Albiceleste alzó el sexto Mundial Sub 20 de la historia.

El delantero recibió un córner corto desde el sector izquierdo y, fiel a su estilo, comenzó a encarar hacia el arco. Ni bien pisó el área, sacó un derechazo que se metió en el primer palo del arquero Radek Petr.

Cómo formó la Selección argentina en la final del Mundial Sub 20 del 2007

Hugo Tocalli dispuso que el siguiente equipo para enfrentar a República Checa por la final del Mundial Sub 20 del 2007: Sergio Romero; Gabriel Mercado, Leonardo Sigali, Federico Fazio, Emiliano Insúa; Éver Banega, Matías Sánchez, Maxi Moralez; Sergio Agüero, Pablo Piatti y Mauro Zárate.

En el complemento el director técnico dispuso solamente dos modificaciones: a los 80 minutos ingresó Alejandro Cabral por Piatti y en el segundo minuto de adición Lautaro Acosta por Moralez.