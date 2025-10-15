Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
La Selección argentina, finalista del Mundial Sub 20: cuántas jugó y cómo le fue

La Selección argentina se clasificó a la final del Mundial Sub 20 después de 18 años. Cuántas jugó en total y qué resultados obtuvo

Fabián Salamone
Fabián Salamone
En 2005, y de la mano de Lionel Messi, la Selección argentina jugó la final del Mundial Sub 20.

La Selección argentina de Diego Placente ratificó su gran presente y abrochó su clasificación a la final del Mundial Sub 20 de Chile 2025. De esta manera la Albiceleste volverá a disputar el partido definitorio tras 18 año de espera.

Luego de ser líder del Grupo D con puntaje ideal y de dejar en el camino a Nigeria (a quien venció por 4-1), México (2-0) y Colombia (1-0), el elenco nacional se prepara para verse las caras con Marruecos en la lucha por el título.

Selección argentina Sub 20
La Selección argentina clasificó a la final del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

De esta manera, la Selección argentina disputará su octava final en el marco del Mundial Sub 20. En seis de ellas logró imponerse y, en al restante, fue subcampeona de Brasil, equipo que alzó el título.

Cabe resaltar que la Albiceleste es el país más ganador de este trofeo con seis conquistas. La última fue en la edición 2007 cuando, precisamente, jugó su última final en este tipo de competencias. Por detrás aparecen Brasil (5), Portugal (2) y Serbia (2). El resto de los países que gritó campeón, ninguno lo hizo en más de una ocasión.

Todas las finales de la Selección argentina en el Mundial Sub 20

  1. Japón 1979: 3-1 vs. Unión Soviética (Campeón)
  2. México 1983: 0-1 vs. Brasil (Subcampeón)
  3. Qatar 1995: 2-0 vs. Brasil (Campeón)
  4. Malasia 1997: 2-1 vs. Uruguay (Campeón)
  5. Argentina 2001: 3-0 vs. Ghana (Campeón)
  6. Países Bajos 2005: 2-1 vs. Nigeria (Campeón)
  7. Canadá 2007: 2-1 vs. República Checa (Campeón)
Selección argentina Sub 20 2007
La Selección argentina Sub 20 disputó su última final en la edición de Canadá 2007, cuando fue campeona de la mano del Kun Agüero.

Los máximos ganadores del Mundial Sub 20

  1. Selección argentina (6): 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007
  2. Brasil (5): 1983, 1985, 1993, 2003, 2011
  3. Portugal (2): 1989, 1991
  4. Serbia (2): 1987 (como Yugoslavia), 2015
  5. Uruguay (1): 2023
  6. Ucrania (1): 2019
  7. Inglaterra (1): 2017
  8. Francia (1): 2013
  9. Ghana (1): 2009
  10. España (1): 1999
  11. Alemania (1): 1981 (como Rep. Fed. de Alemania)
  12. Rusia (1): 1977 (como Unión Soviética)

