La Selección argentina, finalista del Mundial Sub 20: cuántas jugó y cómo le fue

La Selección argentina de Diego Placente ratificó su gran presente y abrochó su clasificación a la final del Mundial Sub 20 de Chile 2025. De esta manera la Albiceleste volverá a disputar el partido definitorio tras 18 año de espera.
La Selección argentina se clasificó a la final del Mundial Sub 20 después de 18 años. Cuántas jugó en total y qué resultados obtuvo
Luego de ser líder del Grupo D con puntaje ideal y de dejar en el camino a Nigeria (a quien venció por 4-1), México (2-0) y Colombia (1-0), el elenco nacional se prepara para verse las caras con Marruecos en la lucha por el título.
De esta manera, la Selección argentina disputará su octava final en el marco del Mundial Sub 20. En seis de ellas logró imponerse y, en al restante, fue subcampeona de Brasil, equipo que alzó el título.
Cabe resaltar que la Albiceleste es el país más ganador de este trofeo con seis conquistas. La última fue en la edición 2007 cuando, precisamente, jugó su última final en este tipo de competencias. Por detrás aparecen Brasil (5), Portugal (2) y Serbia (2). El resto de los países que gritó campeón, ninguno lo hizo en más de una ocasión.