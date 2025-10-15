La Selección argentina, finalista del Mundial Sub 20: cuántas jugó y cómo le fue

Luego de ser líder del Grupo D con puntaje ideal y de dejar en el camino a Nigeria (a quien venció por 4-1), México (2-0) y Colombia (1-0), el elenco nacional se prepara para verse las caras con Marruecos en la lucha por el título.

De esta manera, la Selección argentina disputará su octava final en el marco del Mundial Sub 20. En seis de ellas logró imponerse y, en al restante, fue subcampeona de Brasil, equipo que alzó el título.