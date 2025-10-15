Desgarrador: un colaborador de Miguel Russo en Boca contó lo que le dijo antes de morir

Juvenal Rodríguez, uno de los ayudantes de campo que tuvo Miguel Ángel Russo en Boca (el otro fue Claudio Ubeda), contó lo que le dijo al DT antes de su muerte.
Juvenal Rodríguez, el ayudante de campo que tuvo Miguel Ángel Russo en Boca, dio detalles desgarradores
"Desde que conocí a Miguel Russo, he disfrutado la vida. Miguel me enseñó a disfrutar la vida. Se llamaba Miguel Ángel, tenía el ángel hasta en su nombre. Para él, el silencio era una expresión de sabiduría. Con Miguel, uno sabía cuándo callar. No puedo negar que en algún momento pensé qué pasaría cuando no estuviera. Obviamente lo tenía que pensar en esos días fuertes, duros, antes de su fallecimiento", le dijo Rodríguez a Super Deportivo Radio por Villa Trinidad.
"Generaba tanto amor en las personas… el amor es eso, se expande. Y lo vimos en la partida de Miguel lo que se expandió. Era tan sabio, que me di cuenta de que te decía no, porque no te daba tiempo a pensar. Si tu dices no y después dices sí, quedas muy bien y le das un respiro al alma a la otra persona. Si tu dices sí y después no, o te equivocaste o generas un conflicto", añadió.
“Nunca lo escuché quejarse. Él decía ‘dale, dale, dale’, hasta en el entrenamiento. Fue su vida. Tan simple y tan profundo que él decía que la belleza del juego estaba en su simpleza. Cuando entrábamos a Rosario, mostraba las canchas de barro en la que jugaban y se emocionaba mirando esos partidos. Las 20 veces que pasábamos por ahí las señalaba. Contaba sus historias de chico con mucha emoción. Desde ahí se acostumbró a ser un guerrero. Todo fue lucha, lucha, lucha. Es un hombre de barrio. A Miguel siempre le gustaba el quilombo. Era un guerrero prudente, esa era su esencia", contó.
Juvenal Rodríguez confió qué fue lo último que le dijo a Russo antes de su partida: "Le dije que lo amaba. Fue el último día. Estoy seguro de que habrá dicho ‘pelotudo, dale’. Para mí es un antes y un después. Es el final de algo y el inicio de algo. Es como partir mi vida a la mitad. ¿Qué me gustaría regalarle? Sonrisas. ¿El título con Boca? Sería una de las mayores sonrisas".