Desgarrador: un colaborador de Miguel Russo en Boca contó lo que le dijo antes de morir

"Desde que conocí a Miguel Russo, he disfrutado la vida. Miguel me enseñó a disfrutar la vida. Se llamaba Miguel Ángel, tenía el ángel hasta en su nombre. Para él, el silencio era una expresión de sabiduría. Con Miguel, uno sabía cuándo callar. No puedo negar que en algún momento pensé qué pasaría cuando no estuviera. Obviamente lo tenía que pensar en esos días fuertes, duros, antes de su fallecimiento", le dijo Rodríguez a Super Deportivo Radio por Villa Trinidad.

juvenal-rodriguez-russo-1 Juvenal Rodríguez era amigo de Miguel Ángel Russo.

"Generaba tanto amor en las personas… el amor es eso, se expande. Y lo vimos en la partida de Miguel lo que se expandió. Era tan sabio, que me di cuenta de que te decía no, porque no te daba tiempo a pensar. Si tu dices no y después dices sí, quedas muy bien y le das un respiro al alma a la otra persona. Si tu dices sí y después no, o te equivocaste o generas un conflicto", añadió.