Qué significa la palabra "botarate" y de qué manera acompaña tu día

Cada palabra de cada idioma trae consigo una historia larga y profunda de cambio y transformación. Las palabras no solo comunican y nombran, también sirven de mantra e inspiración. Hoy, la palabra del día proviene del idioma español, una lengua con mucha historia, muchas palabras, dialectos y mucha diversidad.
La palabra "botarate": ¿qué significa y de qué manera acompaña tu día?
"Botarate" es una palabra del español lunfardo que se utiliza para describir a una persona engreída, fanfarrona, con alardes de grandeza. También nombra a un tipo de persona alborotada que tiene poco juicio y derrocha dinero.
Esta palabra invita a practicar la humildad, por un lado, y a ahorrar o evitar el derroche, por otro. Ahora que ya sabes qué significa este concepto del idioma español, solo debes tomarlo al comenzar la mañana y utilizarlo como guía.
El español no solo tiene palabras raras y graciosas. Existen muchos conceptos hermosos y profundos que pueden utilizarse como guía o acompañante. Por ejemplo, la palabra "nostalgia" que se utiliza para describir una tristeza profunda que se siente por el pasado.
Otro ejemplo de ello es la palabra "inefable". Este concepto del idioma español describe o nombra una situación u objeto que no se puede expresar con palabras. Finalmente, la palabra "alipori" es un término raro que significa "vergüenza ajena", el equivalente a lo que hoy llamamos "cringe".
Una palabra y algo más: origen y datos curiosos del idioma español
- El español es un idioma o lengua romance que proviene del latín, como otros tantos idiomas que tienen su origen en esta lengua madre antigua. El castellano nace del latín vulgar hablado en la península ibérica.
- Este idioma es el segundo más hablado en el mundo, luego del chino mandarín. Además, es uno de los idiomas más rico en cuanto a su léxico. Tiene influencias griegas, árabes y de otras lenguas.
- Esta lengua está llena de curiosidades y datos interesantes. Por ejemplo, dos grupos de letras que usamos a diario, la "ll" y la "ch", anteriormente figuraban en el alfabeto, pero fueron eliminados del mismo.
- El español es el segundo idioma más rápido de pronunciar luego del japonés. Contrariamente, idiomas como el alemán y el tailandés, son lenguas más lentas y pausadas.
- Finalmente, este idioma está repleto de palabras largas y curiosas, con 5 vocales en su cuerpo y con diferentes significados según en contexto. Un idioma rico en historia, cultura y componentes lingüísticos.