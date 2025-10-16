Qué significa la palabra "botarate" y de qué manera acompaña tu día

idioma español Las palabras son unidades lingüísticas que se combinan entre sí para conformar frases, textos y escritos.

La palabra "botarate": ¿qué significa y de qué manera acompaña tu día?

"Botarate" es una palabra del español lunfardo que se utiliza para describir a una persona engreída, fanfarrona, con alardes de grandeza. También nombra a un tipo de persona alborotada que tiene poco juicio y derrocha dinero.

Esta palabra invita a practicar la humildad, por un lado, y a ahorrar o evitar el derroche, por otro. Ahora que ya sabes qué significa este concepto del idioma español, solo debes tomarlo al comenzar la mañana y utilizarlo como guía.