¿Qué significa esta palabra tan bonita y poco conocida? 

La palabra del día es una oportunidad para comenzar la jornada con otra mirada, otras ganas e inspiración. Hoy, la palabra del día proviene del idioma inglés, una lengua universal antigua, cargada de historia y evolución. Continúa leyendo para descubrir qué significa "chuffed".

Las palabras no simples uniones o conjuntos de letras, sonidos o símbolos. Cada palabra de cada idioma, es el resultado de un proceso de cambio y transformación del sistema lingüístico. Las palabras comunican, informan, transmiten y reflejan ideas y sentimientos.

idioma inglés
El inglés es un idioma cargado de historia, palabras hermosas algunos conceptos desconocidos.

Casi todo lo que leemos, vemos o consumimos suele estar traducido al idioma inglés. Esta lengua o idioma antiguo funciona como nexo entre múltiples culturas y países. El inglés es un idioma antiguo que nace de los dialectos germánicos de los anglosajones en el siglo V.

El idioma inglés se fue enriqueciendo de diferentes lenguas e idiomas vikingos. Con la conquista normanda, el inglés tomó conceptos y formas del latín, dando origen poco a poco a lo que hoy conocemos.

Entre las curiosidades del idioma, destaca la invención de palabras por parte de Shakespeare. El poeta y escritos implementó alrededor de 1700 palabras nuevas. Además, más de la mitad del vocabulario del idioma proviene de francés y del latín. Es un idioma con más de 1500 millones de hablantes en el mundo.

El inglés tiene más de 600 mil palabras y un sistema de escritura y habla muy diferente al resto de las lenguas latinas, como el español, el francés, el italiano y el portugués.

La palabra "chuffed": ¿qué significa y de qué forma acompaña tu día?

sonreír
La palabra del día invita a contemplar la vida con alegría y reconocer los pequeños o grandes momentos de felicidad.

"Chuffed" es una palabra inglesa poco conocida y de uso más coloquial. Este concepto del idioma inglés significa "estar contento o alegre", refiere a la emoción o alegría que se experimenta frente a una situación, persona o acontecimiento.

Esta palabra invita a valorar, apreciar y vivir los momentos de alegría diarios, por más breves que sean. Ya sabes qué significa la palabra "chuffed", ahora solo debes aplicarla en tu día a día.

Una palabra y algo más: otros conceptos hermosos del idioma inglés

idioma inglés (2)
Puedes tomar una palabra para comenzar el día o para terminarlo de forma reflexiva.

  • Doddle: esta palabra se utiliza para describir una tarea o actividad que resulta demasiado sencilla.
  • Bloke: esta palabra del idioma inglés refiere a un amigo o amiga. También se utiliza para decir que viste a alguien por la calle o nombrar a una persona que no se conoce.
  • Botched es una palabra inglesa que se utiliza para describir un hecho o suceso que ocurrió de forma horrorosa.
  • La palabra "chockablock" se utiliza para describir un espacio o lugar que está demasiado lleno de gente.

