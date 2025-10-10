El idioma inglés se fue enriqueciendo de diferentes lenguas e idiomas vikingos. Con la conquista normanda, el inglés tomó conceptos y formas del latín, dando origen poco a poco a lo que hoy conocemos.

Entre las curiosidades del idioma, destaca la invención de palabras por parte de Shakespeare. El poeta y escritos implementó alrededor de 1700 palabras nuevas. Además, más de la mitad del vocabulario del idioma proviene de francés y del latín. Es un idioma con más de 1500 millones de hablantes en el mundo.

El inglés tiene más de 600 mil palabras y un sistema de escritura y habla muy diferente al resto de las lenguas latinas, como el español, el francés, el italiano y el portugués.

La palabra "chuffed": ¿qué significa y de qué forma acompaña tu día?

sonreír La palabra del día invita a contemplar la vida con alegría y reconocer los pequeños o grandes momentos de felicidad.

"Chuffed" es una palabra inglesa poco conocida y de uso más coloquial. Este concepto del idioma inglés significa "estar contento o alegre", refiere a la emoción o alegría que se experimenta frente a una situación, persona o acontecimiento.

Esta palabra invita a valorar, apreciar y vivir los momentos de alegría diarios, por más breves que sean. Ya sabes qué significa la palabra "chuffed", ahora solo debes aplicarla en tu día a día.

Una palabra y algo más: otros conceptos hermosos del idioma inglés

idioma inglés (2) Puedes tomar una palabra para comenzar el día o para terminarlo de forma reflexiva.