Pide a gritos ser convocado por la Selección argentina y le dijo que no a Italia

Qué dijo Soulé sobre la Selección argentina

“Hace dos años había hablado con Spalletti (es el DT de la selección italiana) y le había dicho que quería jugar con la Selección Argentina. Esta sigue siendo mi idea”, le dijo Matías Soulé a Il Messagero.

Soulé añadió: “Agradezco a Italia, pero quiero seguir trabajando para ser convocado por Scaloni. Entiendo que no será fácil porque hay muchos jugadores de nivel, pero es mi objetivo”.

soule 1 ¿Soulé tendrá la chance de jugar en la Selección argentina?.

Qué dijo Scaloni sobre Soulé

"Está en el radar como tantos otros chicos que creemos que nos pueden aportar. Ha estado con nosotros, también (Facundo) Buonanotte, (Alejandro) Garnacho, (Valentín) Carboni, son chicos que nosotros vemos con futuro de Selección y los vamos a ir convocando en tanto y en cuanto veamos que tienen la posibilidad. Así que esa es la idea, están en el radar como todos los otros", dijo el DT sobre el delantero de la Roma.

Él es ítalo-argentino y no sé qué podría pasar si la situación con Argentina no se desbloquea. Hoy todo está abierto, él legalmente tendría la posibilidad de ser convocado", dijo Martín Guastadisegno, el agente de Soulé.

"Es el único de los jóvenes argentinos que todavía no jugó ni un minuto en la Mayor, se está convirtiendo en un líder en un equipo importante como Roma y merece una oportunidad", aseguró el empresario que maneja al marplatense de 22 años desde cuando jugaba en las inferiores del Fortín.