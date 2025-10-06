Barrilete cósmico: cuándo y dónde subastarán objetos de Diego Maradona

Cuándo se subastarán objetos de Maradona

El evento se desarrollará de manera online entre el 28 de octubre y el 28 de noviembre, con una duración total de 30 días.

La camiseta que Maradona vistió en la final de la Copa del Rey de 1984 entre el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao, recordada por el violento episodio conocido como “La Batalla del Bernabéu”, será la joya de la venta.

Esa noche Diego se reencontró con Andoni Goikoetxea, el defensor que un año antes lo había fracturado, y el enfrentamiento derivó en una trifulca masiva que marcó el final de su etapa en el club catalán. “Todos fuimos de frente”, recordaría años después el propio Diego sobre aquel momento que quedó grabado en la memoria del fútbol.

Diego Maradona en Barcelona Maradona vistió la camiseta del Barcelona de España.

Según dijo la casa de subastas, la prenda conserva las huellas de esa batalla futbolística: presenta roturas en el cuello, un corte horizontal por forcejeo y desgarros en la tela, signos que certifican su autenticidad.

Además se supo que la camiseta fue recogida por una lavandera del Barcelona, quien la conservó como recuerdo y años más tarde la obsequió al padre del actual propietario. La pieza permaneció en esa familia durante cuatro décadas, hasta ahora, cuando se decidió ponerla en venta.

Además artículos personales como los pendientes usados por Maradona en su despedida en La Bombonera, evocando su inmortal frase: “Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”.

Su camiseta del Mundial de México 86, vendida en 8 millones de dólares, sigue ostentando el récord de la prenda deportiva más cara de la historia.