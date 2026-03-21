Demichelis explotó: lanzó una acusación contra un periodista tras la dura caída del Mallorca

Martín Demichelis explotó. El entrenador de Mallorca de España se enojó con un periodista este sábado tras la caída por 2 a 1 frente a Elche, de local, por la 28ª fecha de la Liga española
El DT de Mallorca de España, Martín Demichelis, se enojó con un periodista tras la caída frente a Elche, de local, por la 28ª fecha de la Liga española
Martín Demichelis explotó. El entrenador de Mallorca de España se enojó con un periodista este sábado tras la caída por 2 a 1 frente a Elche, de local, por la 28ª fecha de la Liga española
Mallorca, que cayó tras fallar un penal en la última acción del partido, cayó al decimoctavo puesto en la liga española y quedó en zona de descenso directo, a falta de diez partidos para el cierre de la temporada. Está muy complicado por el descenso.
El Bermellón puso el primero a los 13' del complemento gracias al gol del delantero Pablo Monte; Rafa Mir igualó el marcador apenas cuatro minutos más tarde y Jose Antonio Morente revirtió el resultado a los 26 minutos y le dio el triunfo al visitante.
Al elenco balear le cobraron un penal a su favor en el descuento del partido. Pero el kosovar Vedat Muriqui, emblema del equipo desde hace un par de temporadas, falló su remate.
En la conferencia de prensa posterior al partido, el ex River Demichelis, que suele ser polémico, tuvo un tenso cruce con un periodista.
"Como no hay secretos y soy frontal, te digo, porque sos mallorquín, que te ocupes de lo tuyo y no de lo mío... Hoy, antes de dar la formación, un jugador estaba influenciado por vos, que le dijiste que no iba a jugar. Sabés perfectamente a quién me refiero. Tu tarea por un lado y la mía, por otro lado. Ni siquiera mi staff sabía la formación, la di en el vestuario. Y vos influenciás emocionalmente a un jugador diciéndole que no iba a jugar. ¿Con qué certeza le escribís a un jugador para decirle eso?", tiró el Micho sin vueltas.