Demichelis explotó: lanzó una acusación contra un periodista tras la dura caída del Mallorca

Al elenco balear le cobraron un penal a su favor en el descuento del partido. Pero el kosovar Vedat Muriqui, emblema del equipo desde hace un par de temporadas, falló su remate.

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El tenso cruce de Demichelis con un periodista tras la dura caída del Mallorca

En la conferencia de prensa posterior al partido, el ex River Demichelis, que suele ser polémico, tuvo un tenso cruce con un periodista.

"Como no hay secretos y soy frontal, te digo, porque sos mallorquín, que te ocupes de lo tuyo y no de lo mío... Hoy, antes de dar la formación, un jugador estaba influenciado por vos, que le dijiste que no iba a jugar. Sabés perfectamente a quién me refiero. Tu tarea por un lado y la mía, por otro lado. Ni siquiera mi staff sabía la formación, la di en el vestuario. Y vos influenciás emocionalmente a un jugador diciéndole que no iba a jugar. ¿Con qué certeza le escribís a un jugador para decirle eso?", tiró el Micho sin vueltas.