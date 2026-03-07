Inicio Ovación Fútbol Martín Demichelis
Demichelis tuvo un amargo debut en el Mallorca de España: qué le pasó

El ex entrenador de River Martín Demichelis tuvo un debut con sabor a poco con el Mallorca en la Liga española

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Demichelis tuvo un debut con sabor a poco en el Mallorca.

El ex DT de River Martín Demichelis tuvo un debut amargo este sábado con el Mallorca, que empató 2 a 2 con Osasuna luego de ir ganando 2 a 0 en condición de visitante, por la fecha 27 de la Liga española de fútbol.

El conjunto bermellón que dirige Demichelis dejó pasar una ocasión importante en la pelea por la permanencia. El ingresado Jan Virgili fue expulsado a los 18' del complemento.

demichelis-mallorca1
Demichelis arrancó un nuevo desafío en su carrera.

El equipo del exentrenador de River parecía que iba a sellar un triunfazo gracias al doblete de Vedat Muriqi, que había puesto en ventaja al Mallorca. Pero el dueño de casa el local en el tramo final y alcanzó la igualdad en un cierre inesperado para el debut del técnico argentino.

demichelis-mallorca2
Demichelis le da indicaciones a un jugador del Mallorca.

El Mallorca está comprometido por el descenso

Así el Mallorca no logró salir de la zona roja y continúa comprometido en la lucha por mantener la categoría, en un contexto en el que cada punto empieza a pesar cada vez más a medida que se acerca el cierre de la temporada.

La bronca de Demichelis después que el Mallorca dejara escapar el triunfo

Demichelis mostró su bronca tras el empate, aunque también destacó algunos aspectos positivos del rendimiento de su equipo durante buena parte del partido, en un debut que mostró señales alentadoras en el juego, pero terminó marcado por la desazón del resultado.

"Las sensaciones hay que dividirlas en dos partes. El resultado, de amargura, pero me voy muy contento por muchísimas cosas. Se vio un equipo valiente y, si hay algo que se necesita para salir de esta situación es eso, valentía", comenzó diciendo el Micho.

"Bos sentimos muy cómodos en el primer tiempo, después empezó a aparecer el desgaste y terminó en esa montaña rusa", agregó.

"El partido se fue desvirtuando desfavorablemente para nosotros. Después hay un equipo que tiene la energía de su gente y hasta la propia expulsión estábamos bien. Hay muchas cosas buenas", destacó.

Otros resultados de La Liga en la jornada de este sábado: Levante 1-1 Girona, mientras que Atlético de Madrid le ganó 3-2 a Real Sociedad en otro de los partidos del día.

