Franco Colapinto largará 16° y está preocupado por la falta de tiempo para mejorar su Alpine

Franco Colapinto, segundo piloto de la escudería francesa Alpine, largará este domingo desde el cajón 16° del circuito de Albert Park, en Melbourne, y una de las preocupaciones por este bajo rendimiento es lo apremiante del tiempo para hacerle las correcciones necesarias a su A526.
El piloto argentino confesó que en el equipo de ingenieros de Alpine podrían solucionar los problemas de su auto durante la Q2, pero expresó que “es muy difícil solucionarlo tan rápido”.
La carrera inaugural de la temporada 2026 tendrá largada a la 01 de este domingo y podrá verse por TV en Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium.
Franco Colapinto y el factor tiempo en contra de mejorar su Alpine A526
Luego de la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, donde quedó 16°, Colapinto aclaró que “lleva semanas de proceso diseñar una parte de un auto que al final te vas dando cuenta de las cosas que le faltan. Llevar el auto del simulador a la realidad en pista es difícil”.
El joven corredor pilarense, que esta temporada correrá por primera vez un campeonato completo, hizo énfasis en que "lo más importante es entender de dónde vienen un par de los problemas grandes y trabajar con eso", y continuó: "Va a haber que trabajar para entender la diferencia y creo que vamos por buen camino".
Franco Colapinto destacó que "si bien el campeonato es largo, va a ser importante evolucionar rápido", respecto a su auto, que estrena motorización de Mercedes Benz con nueva reglamentación (porcentaje de hibridez), dejando atrás a las plantas impulsoras Renault.
El objetivo principal de Colapinto es llegar dentro de los 10 primeros puestos en el Gran Premio de Australia, pero tendrá por delante una tarea titánica, ya que su retraso en la grilla de partida lo obliga a adelantar en pista a más de diez corredores.
La grilla de largada para el Gran Premio de Australia