Franco Colapinto largará 16° y está preocupado por la falta de tiempo para mejorar su Alpine

Franco Colapinto y el factor tiempo en contra de mejorar su Alpine A526

Luego de la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, donde quedó 16°, Colapinto aclaró que “lleva semanas de proceso diseñar una parte de un auto que al final te vas dando cuenta de las cosas que le faltan. Llevar el auto del simulador a la realidad en pista es difícil”.

Colapinto venía pisando a fondo el acelerador a 317 km/h y de la nada se le descargó la batería y se le murió el auto. Siguen siendo una poronga los Alpine pic.twitter.com/HmAmvgcEsN — Ale Bertini (@abertini1) March 6, 2026

El joven corredor pilarense, que esta temporada correrá por primera vez un campeonato completo, hizo énfasis en que "lo más importante es entender de dónde vienen un par de los problemas grandes y trabajar con eso", y continuó: "Va a haber que trabajar para entender la diferencia y creo que vamos por buen camino".

Franco Colapinto destacó que "si bien el campeonato es largo, va a ser importante evolucionar rápido", respecto a su auto, que estrena motorización de Mercedes Benz con nueva reglamentación (porcentaje de hibridez), dejando atrás a las plantas impulsoras Renault.

El objetivo principal de Colapinto es llegar dentro de los 10 primeros puestos en el Gran Premio de Australia, pero tendrá por delante una tarea titánica, ya que su retraso en la grilla de partida lo obliga a adelantar en pista a más de diez corredores.

La grilla de largada para el Gran Premio de Australia

Pos. No. Piloto Equipo

1 63 George Russell Mercedes

2 12 Kimi Antonelli Mercedes

3 6 Isack Hadjar Red Bull Racing

4 16 Charles Leclerc Ferrari

5 81 Oscar Piastri McLaren

6 1 Lando Norris McLaren

7 44 Lewis Hamilton Ferrari

8 30 Liam Lawson Racing Bulls

9 41 Arvid Lindblad Racing Bulls

10 5 Gabriel Bortoleto Audi

11 27 Nico Hulkenberg Audi

12 87 Oliver Bearman Haas F1 Team

13 31 Esteban Ocon Haas F1 Team

14 10 Pierre Gasly Alpine

15 23 Alexander Albon Williams

16 43 Franco Colapinto Alpine

17 14 Fernando Alonso Aston Martin

18 11 Sergio Perez Cadillac

19 77 Valtteri Bottas Cadillac