El equipo del debut de Coudet en River: el técnico prepara el once que jugará ante Huracán

Eduardo Coudet prepara su debut en River, que será ante Huracán, en Parque Patricios, por la fecha 10 del Torneo Apertura. El entrenador millonario, que reemplazó en el cargo a Marcelo Gallardo, le da forma al once que jugará el jueves 12 de marzo a las 21.30.
Coudet mantendría la base que jugó los últimos partidos y también esperará por la evolución del lesionado Juan Fernando Quintero. El colombiano intentará iniciar las prácticas de la semana que viene a la par de sus compañeros, tras la lesión muscular grado I en el bíceps femoral derecho que sufrió. En caso que el mediocampista -uno de los preferidos del Muñeco- no esté en condiciones de jugar sería reemplazado por Giuliano Galoppo.
En cuanto al resto del equipo, para la visita a Parque Patricios, el entrenador llevará apenas ocho días en el cargo. Por ello no haría demasiados cambios respecto del equipo que venció a Banfield y luego igualó ante Independiente Rivadavia.
Tras la dura partida de Gallardo por una supuesta pelea con algunos miembros del plantel millonario, el objetivo del Chacho es recuperar anímicamente a algunos jugadores y volver a darle minutos a algunos futbolistas que perdieron protagonismo.
Los equipos del ex DT Racing Club -donde fue campeón- son muy físicos, intensos y eso es lo que intentará inculcarle al golpeado plantel del elenco de Núñez, que hace mucho tiempo no puede jugar bien por motivos físicos y tal vez anímicos.
El probable equipo de Coudet en su debut ante River
El equipo titular que pondría Coudet en su debut ante Huracán de Parque Patricios sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Juanfer Quintero o Giuliano Galoppo, Fausto Vera, Tomás Galván; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.