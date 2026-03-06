El equipo del debut de Coudet en River: el técnico prepara el once que jugará ante Huracán

Coudet mantendría la base que jugó los últimos partidos y también esperará por la evolución del lesionado Juan Fernando Quintero. El colombiano intentará iniciar las prácticas de la semana que viene a la par de sus compañeros, tras la lesión muscular grado I en el bíceps femoral derecho que sufrió. En caso que el mediocampista -uno de los preferidos del Muñeco- no esté en condiciones de jugar sería reemplazado por Giuliano Galoppo.

Chacho Coudet Coudet prepara el equipo para su debut en River.

En cuanto al resto del equipo, para la visita a Parque Patricios, el entrenador llevará apenas ocho días en el cargo. Por ello no haría demasiados cambios respecto del equipo que venció a Banfield y luego igualó ante Independiente Rivadavia.