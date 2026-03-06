Inicio Ovación Fútbol Cristiano Ronaldo
Los detalles de la lesión de Cristiano Ronaldo y por qué lo pone en duda para el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo tiene una lesión más grave de lo que se pensaba y hay preocupación en Portugal de cara a su presencia en el Mundial 2026.

Jorge Jesus reveló que Ronaldo viajó a España.

Cristiano Ronaldo tendría una lesión más grave de lo que se pensaba en un principio y empieza a haber preocupación en Portugal de cara a su presencia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México

Según detalló el director técnico del Al Nassr de Arabia Saudita, el portugués Jorge Jesús, “tras las pruebas, vemos que la lesión que sufrió Cristiano Ronaldo fue más grave de lo esperado”.

A los 41 años Cristiano Ronaldo está en duda para el Mundial 2026.

Además, aclaró cómo continuará la recuperación de Ronaldo: “Cristiano viajará ahora a España, al igual que otros jugadores que acudieron a tratamiento tras su lesión. La suya requiere tratamiento en Madrid con su terapeuta personal y esperamos que regrese pronto y ayude al equipo”.

En los últimos días trascendió que Cristiano Ronaldo había dejado Arabia Saudita debido a la guerra en Medio Oriente, pero desde el club salieron rápidamente a aclarar que había faltado al entrenamiento de aquel día por una lesión en el isquiotibial.

Sin embargo, se especulaba con que era una lesión leve y que rápidamente volvería a las canchas, aunque esta revelación de Jorge Jesús cambia completamente el panorama para el portugués que, con 41 años, quiere llegar de la mejor forma posible al Mundial 2026 que comenzará a mediados de junio.

CR7 y las dudas sobre su lesión

Cristiano Ronaldo sufrió una lesión muscular durante el partido de Al Nassr contra Al Fayha en la Pro League de Arabia Saudita que su equipo ganó 3-1.

El atacante, autor de 120 goles en 135 partidos con la camiseta de su club, salió reemplazado en el minuto 81 y luego se confirmó que era una lesión en el isquiotibial y que su rehabilitación sería evaluada día a día.

Sin muchos detalles se estimaba que el portugués podría estar fuera de las canchas entre 2 y 4 semanas, pero la lesión resultó ser más grave de lo esperado y viajó a Madrid para ser atendido.

Esto pone en duda su participación en los próximos partidos de Al Nassr y en los amistosos de Portugal contra México y Estados Unidos aunque el foco está en recuperarlo bien de cara al Mundial 2026 para el que faltan poco más de 3 meses.

