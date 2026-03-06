Los detalles de la lesión de Cristiano Ronaldo y por qué lo pone en duda para el Mundial 2026

En los últimos días trascendió que Cristiano Ronaldo había dejado Arabia Saudita debido a la guerra en Medio Oriente, pero desde el club salieron rápidamente a aclarar que había faltado al entrenamiento de aquel día por una lesión en el isquiotibial.

Sin embargo, se especulaba con que era una lesión leve y que rápidamente volvería a las canchas, aunque esta revelación de Jorge Jesús cambia completamente el panorama para el portugués que, con 41 años, quiere llegar de la mejor forma posible al Mundial 2026 que comenzará a mediados de junio.

CR7 y las dudas sobre su lesión

Cristiano Ronaldo sufrió una lesión muscular durante el partido de Al Nassr contra Al Fayha en la Pro League de Arabia Saudita que su equipo ganó 3-1.

Cristiano Ronaldo

El atacante, autor de 120 goles en 135 partidos con la camiseta de su club, salió reemplazado en el minuto 81 y luego se confirmó que era una lesión en el isquiotibial y que su rehabilitación sería evaluada día a día.

Sin muchos detalles se estimaba que el portugués podría estar fuera de las canchas entre 2 y 4 semanas, pero la lesión resultó ser más grave de lo esperado y viajó a Madrid para ser atendido.

Esto pone en duda su participación en los próximos partidos de Al Nassr y en los amistosos de Portugal contra México y Estados Unidos aunque el foco está en recuperarlo bien de cara al Mundial 2026 para el que faltan poco más de 3 meses.