Parkinson: un especialista explicó cuál es el primer síntoma detectable

De acuerdo con el análisis del experto, “en estas situaciones particulares, la enfermedad puede manifestarse mucho antes de lo previsto. Incluso a partir de los 10 años o en la franja de los 30 a 40 años”.

Parkinson: problemas motores, pero no cognitivos

“Las personas con Parkinson tienen problemas motores, pero no cognitivos, salvo en casos puntuales. Mentalmente están en perfectas condiciones”, aseguró Ferrario.

El especialista dijo además que “la mayoría de los pacientes sufre discriminación en el ámbito laboral” y desmitificó la idea de que el Parkinson anula las capacidades de una persona. "Existe una tendencia social a alejar a los afectados de sus puestos de trabajo bajo la falsa premisa de que no pueden llevar una vida normal bajo tratamiento” subrayó.

síntomas Parkinson diagnostico.jpg Argentina es referente a nivel mundial en tratamientos contra el Parkinson.

Argentina y las posibilidades de la cirugía

Ferrario advirtió en La Nación que no todos los pacientes son candidatos para intervenciones quirúrgicas. “No todos los casos de Parkinson son susceptibles de cirugía”, precisó el especialista y destacó que el tratamiento debe ser integral y adaptado a cada etapa de la enfermedad.

En este contexto, nuestro país ocupa un lugar de privilegio en el mapa sanitario regional. El investigador destacó que Argentina es considerado un “faro” respecto a los tratamientos disponibles y la calidad de sus profesionales.

Con respecto a la manera más efectiva para ayudar a una persona con Parkinson, recomendó “trasladarla a centros especializados en movimientos anormales”.

Finalmente Ferrario insistió en una idea: “Fortalecer a la ciencia no solo nos permite acceder a mayores recursos para conocer en profundidad al Parkinson, sino también para combatir los prejuicios que aún persisten en la sociedad”.