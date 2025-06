Encontró a la perra de asistencia de una mujer con Parkinson y como recompensa solo pide un trabajo

Dijo que con su hermano vieron en una parada de micro un cartel de un perrito que buscaban, creyeron que se trataba del mismo y llamaron al número. Pero al intercambiar fotos notaron que no era el mismo.

Campaña en las redes para buscar a los dueños de la perrita Lola

A partir de ese momento, el joven de 26 años publicó la foto del perro para encontrar a sus dueños. Incluso contó que la mujer a la que habían llamado creyendo que podía ser quien la había perdido, también se puso en campaña.

La búsqueda dio resultado porque un mensaje llegó a la familia de la mujer de 69 años y cuando vieron la foto la reconocieron al instante.

perro perdido parkinson.jpg Lola está entrenada para asistir a su dueña de 69 años, quien tiene Parkinson.

"La chica -la hija de la mujer con Parkinson- me quiso recompensar inmediatamente, pero me dio cosa. Realmente me encantaría poder trabajar, estoy sin trabajo y me encantaría que me recompensen en ese sentido, poder conseguir un laburo estable ya que tengo una hija de 2 años y la situación está difícil", expresó Maximiliano.

En este sentido, detalló que se dedica a la metalúrgica y también a la colocación de durlock, pero destacó que trabajó en cocina en plancha. Quienes quieran contactarse con él para ofrecerle trabajo pueden hacerlo al 261 7050457.

El agradecimiento de la familia que recuperó a Lola

Luego que la mujer de 69 años que padece Parkinson recuperó a su compañera y asistente, la hija hizo un posteo: "Mi nombre es Ana Rodríguez y quiero expresar mi más profundo y sincero agradecimiento por la inmensa solidaridad que recibimos al perder a Lola, la perra de asistencia de mi madre".

"Lola no es una simple mascota. Es una compañera de vida, entrenada especialmente para cuidar a mi mamá, quien padece Mal de Parkinson y tiene certificado de discapacidad. Le avisa si se cae, le recuerda tomar su medicación, la motiva a caminar. Su ausencia fue un golpe muy duro para toda la familia", expresó: "Y su regreso, gracias a la colaboración de tantos corazones buenos, fue una verdadera bendición".

perro perdido parkinson 2.jpg Maximiliarno contó que la perrita Lola estuvo muy asustada y ni quería comer.

"Agradezco con el alma a Maximiliano Darío Nieto, quien encontró a Lola y la devolvió sin esperar nada a cambio. A pesar de que estaba dispuesta a pagar cualquier cosa por recuperarla, Maxi solo pidió trabajo. Su situación económica no es la mejor, pero su honestidad, su humildad y su enorme corazón lo dicen todo".

Una vez que su mamá ya estaba nuevamente con su perrita, Ana insistió: "Maxi necesita una oportunidad laboral. Ojalá llegue pronto".