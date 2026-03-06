Netflix: acaba de estrenar una película de acción que es súper recomendable para ver el fin de semana

El protagonista, un ingeniero de combate identificado inicialmente como el recluta 81 (interpretado por Alan Ritchson), carga con el trauma de haber perdido a su hermano en combate. Su objetivo es honrar esa memoria superando las pruebas más duras, pero el destino tiene otros planes: una misteriosa y letal máquina asesina de origen desconocido aterriza en la zona de operaciones.

A partir de ese momento, las reglas del manual militar dejan de existir. Los soldados, que solo cuentan con munición de fogueo y equipo de práctica, deberán usar todo su ingenio para enfrentar a un enemigo tecnológico que parece invulnerable. La película explora la vulnerabilidad humana frente a una fuerza que no siente miedo ni cansancio, convirtiendo el campo de entrenamiento en un auténtico matadero.

netflix-pelicula-maquina-de-guerra3

Reparto de Máquina de guerra, película de Netflix

Uno de los puntos más fuertes de esta producción es su elenco, encabezado por figuras que ya tienen un largo recorrido en el cine de acción y el drama:

Alan Ritchson: el actor de Reacher se consolida como el nuevo "hombre de acción" de Hollywood, interpretando al atormentado pero resiliente Recluta 81.

Dennis Quaid: el veterano actor aporta su experiencia interpretando al Sargento Mayor Sheridan, el rudo instructor a cargo de la formación de los rangers.

Stephan James: conocido por su rol en Homecoming, interpreta a "7", uno de los compañeros clave en el escuadrón.

Jai Courtney: el actor de Suicide Squad tiene una participación fundamental como el hermano del protagonista en secuencias que marcan el tono emocional del film.

Esai Morales: quien brilló en Misión Imposible 7, aquí se pone en la piel del Oficial Torres.

Keiynan Lonsdale y Daniel Webber: completan el equipo de reclutas que debe enfrentar la amenaza mecánica.

Con una duración de casi dos horas y un ritmo vertiginoso, Máquina de guerra se perfila como la opción ideal para los fanáticos de películas como Predator o Edge of Tomorrow.

Tráiler de Máquina de guerra, película de Netflix

Embed - Máquina de guerra | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película Máquina de guerra, según la zona geográfica