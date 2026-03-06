Netflix: acaba de estrenar una película de acción que es súper recomendable para ver el fin de semana

Netflix no da respiro con sus estrenos de marzo y esta vez apuesta fuerte por el género de acción con Máquina de guerra (War Machine, 2026), una película australiana que es furor, todos la están recomendando y es ideal para ver el fin de semana.
Dirigida por Patrick Hughes -conocido por su trabajo en The Hitman's Bodyguard-, la cinta que arrasa entre todas las series y películas, se aleja de los dramas bélicos tradicionales para sumergirse en una lucha desesperada por la supervivencia, que roza la ciencia ficción.
Netflix: de qué trata la película Máquina de guerra
La trama de la película se centra en un grupo de reclutas que atraviesa la fase final del agónico proceso de selección para convertirse en Army Rangers, la fuerza de operaciones especiales de los Estados Unidos. Lo que comienza como un ejercicio de entrenamiento extremo en un entorno aislado, pronto se transforma en una pesadilla real.
El protagonista, un ingeniero de combate identificado inicialmente como el recluta 81 (interpretado por Alan Ritchson), carga con el trauma de haber perdido a su hermano en combate. Su objetivo es honrar esa memoria superando las pruebas más duras, pero el destino tiene otros planes: una misteriosa y letal máquina asesina de origen desconocido aterriza en la zona de operaciones.
A partir de ese momento, las reglas del manual militar dejan de existir. Los soldados, que solo cuentan con munición de fogueo y equipo de práctica, deberán usar todo su ingenio para enfrentar a un enemigo tecnológico que parece invulnerable. La película explora la vulnerabilidad humana frente a una fuerza que no siente miedo ni cansancio, convirtiendo el campo de entrenamiento en un auténtico matadero.
Reparto de Máquina de guerra, película de Netflix
Uno de los puntos más fuertes de esta producción es su elenco, encabezado por figuras que ya tienen un largo recorrido en el cine de acción y el drama:
- Alan Ritchson: el actor de Reacher se consolida como el nuevo "hombre de acción" de Hollywood, interpretando al atormentado pero resiliente Recluta 81.
- Dennis Quaid: el veterano actor aporta su experiencia interpretando al Sargento Mayor Sheridan, el rudo instructor a cargo de la formación de los rangers.
- Stephan James: conocido por su rol en Homecoming, interpreta a "7", uno de los compañeros clave en el escuadrón.
- Jai Courtney: el actor de Suicide Squad tiene una participación fundamental como el hermano del protagonista en secuencias que marcan el tono emocional del film.
- Esai Morales: quien brilló en Misión Imposible 7, aquí se pone en la piel del Oficial Torres.
- Keiynan Lonsdale y Daniel Webber: completan el equipo de reclutas que debe enfrentar la amenaza mecánica.
Con una duración de casi dos horas y un ritmo vertiginoso, Máquina de guerra se perfila como la opción ideal para los fanáticos de películas como Predator o Edge of Tomorrow.
Tráiler de Máquina de guerra, película de Netflix
Dónde ver la película Máquina de guerra, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Máquina de guerra se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Máquina de guerra se puede ver en Netflix.
- España: la película Máquina de guerra se puede ver en Netflix.