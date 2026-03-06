Prime Video tiene una biblioteca variada de series, películas y contenido original para que los usuarios de la plataforma disfruten. Ya sea una comedia romántica para una tarde de risas con amigos, un melodrama para ver todos los días durante la cena, o un thriller psicológico que explora los miedos y la tensión de los personajes.
Tiene 12 episodios, acaba de estrenarse y está en Prime Video
La nueva serie coreana de Prime Video es un thriller psicológico que no te dejará despegarte de la pantalla
El servicio de streaming acaba de estrenar Beso de sirena, una serie de televisión original de Corea del Sur que resulta un thriller romantico de 12 capítulos, escrita por Lee Young y dirigida por Kim Cheol-kyu. La serie estrenará de a dos episodios todas las semanas, hasta llegar a los 12.
El show promete una trama cargada de misterio, obsesión y romance fatal. Es un remake del drama japonés de culto Kôri no sekai (Ice World, 1999) y adapta esa premisa a un contexto contemporáneo coreano.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
Han Seol-ah, una prestigiosa subastadora de arte de la casa Royal Auction, se convierte en el centro de una investigación criminal cuando surge un patrón relacionado con las misteriosas muertes de sus antiguos novios. Cha Woo-seok, investigador de élite de una compañía de seguros, es asignado al caso tras una pista anónima. Mientras Woo-seok persigue rigurosamente a Seol-ah como su principal sospechosa, e inicia una relación falsa con ella.
Pero cuanto más la conoce más se difuminan los límites entre el deber profesional y la atracción personal. Se desarrolla una tensa dinámica entre la desconfianza, la fascinación y la creciente obsesión, que amenaza no solo su carrera, sino también su vida, mientras intenta determinar si es una letal "sirena" que orquesta estas muertes con fines de lucro o si es víctima de una sofisticada conspiración.
Cuando Woo-seok descubre sus secretos, se da cuenta de que podría haber caído en una red de la que no puede escapar, y que escapar podría costarle todo. Si te gustan las historias cargadas de tensión, misterio y romance, y quieres iniciarte en los k-dramas, Beso de sirena es la serie ideal para ti.
Reparto
- Park Min-young como Han Seol-ah.
- Wi Ha-joon es Cha Woo-seok.
- Kim Jung-hyun interpreta a Baek Jun-beom.
- Han Jun-woo es Do Eun-hyeok.
- Gong Seong-ha como Kong Joo-young.