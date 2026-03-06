Tiene 12 episodios, acaba de estrenarse y está en Prime Video

beso de la sirena Beso de sirena estrena dos episodios por semana en Prime Video, el último previsto para el 6 de abril.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

Han Seol-ah, una prestigiosa subastadora de arte de la casa Royal Auction, se convierte en el centro de una investigación criminal cuando surge un patrón relacionado con las misteriosas muertes de sus antiguos novios. Cha Woo-seok, investigador de élite de una compañía de seguros, es asignado al caso tras una pista anónima. Mientras Woo-seok persigue rigurosamente a Seol-ah como su principal sospechosa, e inicia una relación falsa con ella.

Pero cuanto más la conoce más se difuminan los límites entre el deber profesional y la atracción personal. Se desarrolla una tensa dinámica entre la desconfianza, la fascinación y la creciente obsesión, que amenaza no solo su carrera, sino también su vida, mientras intenta determinar si es una letal "sirena" que orquesta estas muertes con fines de lucro o si es víctima de una sofisticada conspiración.

Wi Ha-joon Wi Ha-joon protagoniza la serie.

Cuando Woo-seok descubre sus secretos, se da cuenta de que podría haber caído en una red de la que no puede escapar, y que escapar podría costarle todo. Si te gustan las historias cargadas de tensión, misterio y romance, y quieres iniciarte en los k-dramas, Beso de sirena es la serie ideal para ti.

Reparto