Paulo Dybala tomó una decisión que lo deja afuera de la Finalissima y lo aleja del Mundial 2026

El cordobés de 32 años, quien acaba de ser padre, volvió a sentir una molestia y junto con el cuerpo médico de la Roma decidió someterse a una artroscopia exploratoria con el profesor Piero Paolo Mariani en la Villa Stuard donde se comprobó una lesión en el menisco externo.

dybala 1 Paulo Dybala fue operado este viernes en Roma.

Tras las molestias sufridas en el entrenamiento de este jueves, Dybala pasó por el quirófano durante poco más de una hora y media por la rotura longitudinal completa del menisco externo y se estima que el tiempo de recuperación será de al menos 45 días.