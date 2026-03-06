Inicio Ovación Fútbol Paulo Dybala
Paulo Dybala tomó una decisión que lo deja afuera de la Finalissima y lo aleja del Mundial 2026

Paulo Dybala tomó la decisión de someterse a una artroscopia, no podrá jugar la Finalissima y sus chances de estar en el Mundial 2026 están cada vez más lejos.

Paulo Dybala tomó la decisión de someterse a una artroscopia en la rodilla izquierda, no podrá jugar la Finalissima y sus chances de estar en el Mundial 2026 con la Selección argentina están cada vez más lejos.

El cordobés de 32 años, quien acaba de ser padre, volvió a sentir una molestia y junto con el cuerpo médico de la Roma decidió someterse a una artroscopia exploratoria con el profesor Piero Paolo Mariani en la Villa Stuard donde se comprobó una lesión en el menisco externo.

dybala 1
Tras las molestias sufridas en el entrenamiento de este jueves, Dybala pasó por el quirófano durante poco más de una hora y media por la rotura longitudinal completa del menisco externo y se estima que el tiempo de recuperación será de al menos 45 días.

Esto deja afuera a La Joya de la posibilidad de ser convocado por la Selección argentina para la Finalissima y también limita sus chances de estar en el Mundial 2026 que arranca el 11 de junio, en poco más de 3 meses.

Las lesiones persiguen a Paulo Dybala

Desde el Mundial 2022 a esta parte, Paulo Dybala ha sufrida varias lesiones que no lo obligaron a ausentarse de unos 50 partidos en la Roma, además de impedirle jugar en la Selección.

A pesar de eso acumula 48 goles en 146 partidos oficiales con la camiseta de la Roma, club al que llegó poco antes del Mundial Qatar 2022.

