Paulo Dybala tomó una decisión que lo deja afuera de la Finalissima y lo aleja del Mundial 2026

Paulo Dybala tomó la decisión de someterse a una artroscopia en la rodilla izquierda, no podrá jugar la Finalissima y sus chances de estar en el Mundial 2026 con la Selección argentina están cada vez más lejos.
Paulo Dybala tomó la decisión de someterse a una artroscopia, no podrá jugar la Finalissima y sus chances de estar en el Mundial 2026 están cada vez más lejos.
Paulo Dybala tomó la decisión de someterse a una artroscopia en la rodilla izquierda, no podrá jugar la Finalissima y sus chances de estar en el Mundial 2026 con la Selección argentina están cada vez más lejos.
El cordobés de 32 años, quien acaba de ser padre, volvió a sentir una molestia y junto con el cuerpo médico de la Roma decidió someterse a una artroscopia exploratoria con el profesor Piero Paolo Mariani en la Villa Stuard donde se comprobó una lesión en el menisco externo.
Tras las molestias sufridas en el entrenamiento de este jueves, Dybala pasó por el quirófano durante poco más de una hora y media por la rotura longitudinal completa del menisco externo y se estima que el tiempo de recuperación será de al menos 45 días.
Esto deja afuera a La Joya de la posibilidad de ser convocado por la Selección argentina para la Finalissima y también limita sus chances de estar en el Mundial 2026 que arranca el 11 de junio, en poco más de 3 meses.
Desde el Mundial 2022 a esta parte, Paulo Dybala ha sufrida varias lesiones que no lo obligaron a ausentarse de unos 50 partidos en la Roma, además de impedirle jugar en la Selección.
A pesar de eso acumula 48 goles en 146 partidos oficiales con la camiseta de la Roma, club al que llegó poco antes del Mundial Qatar 2022.