El testimonio de Gustavo Blanco Leschuk, el mendocino que jugó en Irán: "Me tuve que ir por los bombardeos"

-Los tres años en Irán fueron buenos, la verdad que me sentí muy bien, muy a gusto jugando y disfrutando. En realidad fui por trabajo, así que me sentí bien, conocí gente maravillosa en el país y en el club.

-¿Qué destacás del último club que estuviste en Irán?

-Lo que destaco en el Foolad fue parecido a lo que viví en el Esteghal. En los dos clubes me sentí feliz, era otra ciudad. En el primer club de Irán estuve en la ciudad de Teherán, tenía unos 15 millones de habitantes, es grande y cuando estuve en Foolad el lugar era más pequeño.

Gustavo Blanco Leschuk dijo que sintió miedo por los bombardeos que se produjeron en Irán

-¿Tuviste que irte por los bombardeos?

-Sí, me tuve que ir por los bombardeos, por el tema de la guerra más que nada porque se había parado todo, teníamos un vuelo para volver a nuestra ciudad después de un partido, cayó una bomba cerca del aeropouerto, se suspendió todo y decidimos con mis compañeros brasileros salir y la manera más segura era por Turquía, así que viajamos más o menos 27 horas en auto.

-¿Viviste con mucho miedo el último tiempo en Irán?

-Sí en realidad viví con miedo los dos últimos días antes de irme del país y por las noches escuchaba explosiones, se sentía mucho, es más hubo dos noches que las bombas me despertaban, una cayó cerca y me asusté mucho, les dije a los brasileros que teníamos que salir y salimos.

gustavo-blanco-leschuk Gustavo Blanco sonríe junto a su padre, el conocido Marcelino Blanco.

Gustavo Blanco Leschuk contó cómo vivió en Irán

-¿Se vive muy distinto en Irán al resto de los lugares donde estuviste?

-En Irán no se vive muy distinto, estuve en Turquía y en Marruecos y no hay mucha diferencia, solamente que en Irán no hay muchos turistas, que el alcohol es ilegal, no hay venta al público, tampoco hay discotecas, pero sacando eso es parecido a otros lugares

-Jugaste en muchos clubes de España, Marruecos, Rusia, Ucrania, etc. ¿Adónde estuviste más a gusto?

-Estuve en muchos lugares y no destaco solamente un solo país, sino varios; en todos me sentí bien, contento y haciendo mi trabajo. Intentaba hacer la vida de futbolista en todos los países que estuve, lo que puedo decir que en España por un tema del idioma se hace un poco más fácil, podés pedir las cosas que querés, podés comunicarte y hacer muchas más cosas.

gustavo-blanco-leschuk-iran2 Gustavo Blanco Leschuk celebra un gol en Irán.

-¿Recordás la primera vez que te probaste en un club? ¿Te llevó tu papá?

-Recuerdo la primera vez que me probé en un club, me llevó mi papá y siempre me apoyó, estuvo conmigo, me dio buenos consejos y siempre él me acompañaba a los clubes y mi familia entera en realidad. Pero él siempre fue mi mentor, mi técnico y en la vida personal también

-Saliste campeón en Arsenal, Marruecos y en Ucrania. ¿Qué recordás de eso?

-Sí salí campeón, primero en Argentina con Arsenal, en Ucrania y Marruecos, es muy importante lograr un título, te da mucha felicidad porque siempre trabajo para conseguir cosas y lo mejor para un futbolista es ganar campeonatos.