La esposa de Nahuel Gallo confirmó que ya está en su casa y sólo va al edificio Centinela para controles

“Ya Nahuel está en casa, solo va al edificio porque ahí están los médicos que lo van chequeando ahora. Están los psicólogos y la asistencia que necesita. Y obviamente lo administrativo”, explicó Gómez.

victor gallo La imagen que hoy subió a su estado de WhatSapp la esposa de Nahuel Gallo: su hijo Víctor feliz tras la liberación.

De esta manera, la familia confirmó que el gendarme no se encuentra alojado en el edificio Centinela, sino que está en su hogar, mientras continúa asistiendo al lugar todos los días.