La esposa de Nahuel Gallo confirmó que ya está en su casa y sólo va al edificio Centinela para controles

María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, confirmó a Diario UNO que el uniformado se encuentra en su casa y aclaró que únicamente acude al edificio Centinela para realizar controles médicos, recibir asistencia psicológica y efectuar trámites administrativos tras su liberación después de 448 días.
“Ya Nahuel está en casa, solo va al edificio porque ahí están los médicos que lo van chequeando ahora. Están los psicólogos y la asistencia que necesita. Y obviamente lo administrativo”, explicó Gómez.
De esta manera, la familia confirmó que el gendarme no se encuentra alojado en el edificio Centinela, sino que está en su hogar, mientras continúa asistiendo al lugar todos los días.
Gallo fue liberado el 1 de marzo de 2026 después de pasar 448 días detenido en Venezuela, tras haber sido arrestado en diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar al país para reencontrarse con su pareja y su hijo. A su regreso a la Argentina fue sometido a chequeos médicos para evaluar su estado de salud luego del prolongado cautiverio