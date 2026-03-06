Torneo Apertura: la clasificación a los playoffs, con Independiente Rivadavia puntero, y la lucha por la permanencia

El Fortín es el único invicto y le saca tres unidades a su escolta, que es Estudiantes, mientras que Unión de Santa Fe cierra el podio con 15 puntos. Los otros equipos que están en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A son Independiente (13), Platense (13), Boca (12), Defensa y Justicia (12) y San Lorenzo (12).

Independiente Rivadavia, por su parte, le saca solo dos puntos a sus escoltas, que son Tigre y Belgrano. Más abajo aparecen Rosario Central (14), Huracán (12), Racing (11), River (11) y Gimnasia La Plata (11).

Esos serían hasta ahora, transcurrida la mitad de la fase de clasificación, los equipos que disputarían los playoffs por el título del Torneo Apertura.

La lucha por la permanencia

En lo que respecta a la pelea por no descender, el último en la tabla anual es Newell's, que tuvo un desastroso inicio de año en el que solo sumó dos puntos, mientras que el peor promedio lo tiene Estudiantes de Río Cuarto.

Lo equipos que anteceden a la Lepra rosarina son Aldosivi (3), Estudiantes de Río Cuarto (4), Atlético Tucumán y Riestra (5); mientras que en los promedios los riocuartenses (0,500) son precedidos por Aldosivi (0,923), Sarmiento (0,975) y Gimnasia y Esgrima (1).

Así están las posiciones en el Torneo Apertura

Zona A

Vélez: 18

Estudiantes (LP): 15

Unión de Santa Fe: 14

Independiente: 13

Platense: 13

Boca: 12

Defensa y Justicia: 12

San Lorenzo: 12

Talleres de Córdoba: 11

Lanús: 9

Instituto de Córdoba: 8

Central Córdoba de Santiago del Estero: 8

Gimnasia y Esgrima: 8

Deportivo Riestra: 5

Newell's: 2

Zona B