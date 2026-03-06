El Real Madrid fue sancionado por racismo en la Champions League: la decisión de la UEFA

La UEFA ha anunciado una sanción contra el Real Madrid por racismo a causa de un hecho registrado en el último partido ante el Benfica por los playoffs de la Champions League.
En el día del 124 aniversario del club y después del escándalo que involucró a Vinicius y al argentino Gianluca Prestianni, la institución española deberá pagar una multa de 15.000 dólares porque un aficionado realizó un saludo nazi en las tribunas durante el partido de vuelta jugado el 25 de febrero pasado.
El Real Madrid inició ese mismo día “un procedimiento de expulsión inmediata del aficionado” captado por las cámaras, identificado por el personal de seguridad y expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu.
"El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad", indicó luego el comunicado del club, pero de todas maneras la UEFA decidió aplicar la sanción económica y el cierre parcial del estadio (500 asientos adyacentes a la tribuna sur inferior) aunque esto último solo se hará efectivo si los hinchas reinciden en “comportamientos racistas y/o discriminatorios”.
Curiosamente, el incidente que provocó la sanción se produjo durante un partido en el que los hinchas del Real Madrid mostraron una pancarta de "No al racismo" en apoyo a Vinicius por lo sucedido en el encuentro de ida, en Lisboa.
El Real Madrid volverá a jugar en la Champions League el próximo 11 de marzo ante el Manchester City por los octavos de final.