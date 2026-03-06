El Real Madrid fue sancionado por racismo en la Champions League: la decisión de la UEFA

"El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad", indicó luego el comunicado del club, pero de todas maneras la UEFA decidió aplicar la sanción económica y el cierre parcial del estadio (500 asientos adyacentes a la tribuna sur inferior) aunque esto último solo se hará efectivo si los hinchas reinciden en “comportamientos racistas y/o discriminatorios”.

Otra vez el racismo involucra al Real Madrid

Curiosamente, el incidente que provocó la sanción se produjo durante un partido en el que los hinchas del Real Madrid mostraron una pancarta de "No al racismo" en apoyo a Vinicius por lo sucedido en el encuentro de ida, en Lisboa.

El Real Madrid volverá a jugar en la Champions League el próximo 11 de marzo ante el Manchester City por los octavos de final.