Lautaro Petruchi tuvo un gran premio en Gimnasia y Esgrima por no bajar nunca los brazos

El arquero de Gimnasia y Esgrima Lautaro Petruchi jugó ante Boca, en La Bombonera, su segundo partido en Primera. El cordobés vivió un día soñado

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Lautaro Petruchi, arquero de Gimnasia y Esgrima, cumplió con el sueño de jugar ante Boca en La Bombonera.

Lautaro Petruchi, arquero de Gimnasia y Esgrima, cumplió con el sueño de jugar ante Boca en La Bombonera.

Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima vivió un tarde histórica el pasado sábado, cuando empató 1 a 1 ante Boca Juniors, en La Bombonera, por la 8va fecha del Torneo Apertura. Una de las figuras mensanas fue Lautaro Petruchi, el arquero que cumplió el sueño de jugar ante el Xeneize y se hizo gigante.

Petruchi, ex Instituto de Córdoba, tuvo su premio de jugar su segundo partido seguido en la máxima categoría -el primero fue ante Independiente de Avellaneda en el estadio Víctor Legrotalie-. Petru remplazó a César Rigamonti, quien sufrió una afeccción.

Lautaro Petruchi Gimnasia y Esgrima.
Lautaro Petruchi tuvo su estreno en Primera. Debut&oacute; ante Independiente de Avellaneda y viene de jugar ante Boca.

Lautaro Petruchi tuvo su estreno en Primera. Debutó ante Independiente de Avellaneda y viene de jugar ante Boca.

"La verdad que me sentí muy bien, fue importante el respaldo del cuerpo técnico y mis compañeros. Salió un buen partido con Boca y pudimos lograr un punto muy importante de visitante", dijo el arquero sobre el encuentro ante el Xeneize.

"Sabíamos que enfrentábamos a un rival duro, pero teníamos confianza en lo que podíamos dar", agregó.

Lautaro Petruchi está en Gimnasia y Esgrima desde el 2024

Lautaro Petruchi está en Gimnasia y Esgrima desde el 2024, integró el plantel que ascendió a Primera División y extendió su contrato. Tuvo grandes actuaciones y peleó el puesto con César Rigamonti en la Primera Nacional.

"Siempre estoy para sumar y para colaborar con el equipo desde el lugar que me toque ocupar. Tenemos un gran relación con César Rigamonti y con los arqueros que hay en el club", contó el guardameta.

lautaro petruchi gimnasia
Lautaro Petruchi siempre cumpli&oacute;.

Lautaro Petruchi siempre cumplió.

Lautaro Petruchi tuvo un largo recorrido por el ascenso

Lautaro Petruchi jugó en varios clubes en el ascenso, logró ascender con Gimnasia y Esgrima a Primera División y tuvo su estreno en la máxima categoría del fútbol argentino ante Independiente de Avellaneda.

Lautaro Petruchi es de perfil bajo, nunca dejó de creer en sus condiciones, se le cumplió el sueño de jugar en Primera y de estar en la Bombonera, frente a Boca, uno de los grandes del fútbol argentino.

La arenga de Paolo Olivera, el entrenador de arqueros de Gimnasia y Esgrima

Paolo Olivera, el entrenador de arqueros de Gimnasia y Esgrima desde hace 12 años, se mostró muy emocionado tras el partido ante el Xeneize. En la previa motivó a los arqueros Lautaro Petruchi y Santiago Roggero. " Venir a jugar este partido con Boca es tocar el cielo con las manos. Cuando marcamos el gol me emocioné, cuando terminó el partido me abracé con Lautaro Petruchi y me volví a emocionar", dijo le dijo el ex arquero a ESPN.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Los once de Gimnasia y Esgrima que arrancaron jugando ante Boca en La Bombonera.

Los once de Gimnasia y Esgrima que arrancaron jugando ante Boca en La Bombonera.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima jugará de visitante el próximo jueves 12 de marzo a las 17, ante Deportivo Riestra, en el estadio Guillermo Laza. Este partido corresponde a la 10ma fecha, contará con el arbitraje de Juan Pafundi y TV de ESPN Premium.

La 9na fecha fue postergada para el fin de semana del 3 de mayo. El Lobo debía haber jugado de local el pasado jueves con Defensa y Justicia.

