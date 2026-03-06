Lautaro Petruchi tuvo un gran premio en Gimnasia y Esgrima por no bajar nunca los brazos

"Sabíamos que enfrentábamos a un rival duro, pero teníamos confianza en lo que podíamos dar", agregó.

Lautaro Petruchi está en Gimnasia y Esgrima desde el 2024, integró el plantel que ascendió a Primera División y extendió su contrato. Tuvo grandes actuaciones y peleó el puesto con César Rigamonti en la Primera Nacional.

"Siempre estoy para sumar y para colaborar con el equipo desde el lugar que me toque ocupar. Tenemos un gran relación con César Rigamonti y con los arqueros que hay en el club", contó el guardameta.

Lautaro Petruchi tuvo un largo recorrido por el ascenso

Lautaro Petruchi jugó en varios clubes en el ascenso, logró ascender con Gimnasia y Esgrima a Primera División y tuvo su estreno en la máxima categoría del fútbol argentino ante Independiente de Avellaneda.

Lautaro Petruchi es de perfil bajo, nunca dejó de creer en sus condiciones, se le cumplió el sueño de jugar en Primera y de estar en la Bombonera, frente a Boca, uno de los grandes del fútbol argentino.

La arenga de Paolo Olivera, el entrenador de arqueros de Gimnasia y Esgrima

Paolo Olivera, el entrenador de arqueros de Gimnasia y Esgrima desde hace 12 años, se mostró muy emocionado tras el partido ante el Xeneize. En la previa motivó a los arqueros Lautaro Petruchi y Santiago Roggero. " Venir a jugar este partido con Boca es tocar el cielo con las manos. Cuando marcamos el gol me emocioné, cuando terminó el partido me abracé con Lautaro Petruchi y me volví a emocionar", dijo le dijo el ex arquero a ESPN.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2028287755910820206&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN A ESTO: Paolo Olivera, entrenador de arqueros de Gimnasia de Mendoza, totalmente emocionado en la charla previa al partido ante Boca.



Mirá #ESPNFútbol1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/TGeHauPXyz — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 2, 2026

Gimnasia y Esgrima de Mendoza Los once de Gimnasia y Esgrima que arrancaron jugando ante Boca en La Bombonera. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima jugará de visitante el próximo jueves 12 de marzo a las 17, ante Deportivo Riestra, en el estadio Guillermo Laza. Este partido corresponde a la 10ma fecha, contará con el arbitraje de Juan Pafundi y TV de ESPN Premium.

La 9na fecha fue postergada para el fin de semana del 3 de mayo. El Lobo debía haber jugado de local el pasado jueves con Defensa y Justicia.