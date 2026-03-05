Buenas noticias para Gimnasia y Esgrima después del empate con Boca

Tras el empate ante Boca en La Bombonera Gimnasia y Esgrima prepara su próximo partido que también será como visitante ante Deportivo Riestra por la fecha 10 del Torneo Apertura.
En Gimnasia y Esgrima volvió a los entrenamientos el arquero César Rigamonti y podría volver a jugar con Deportivo Riestra.
Tras el empate ante Boca en La Bombonera Gimnasia y Esgrima prepara su próximo partido que también será como visitante ante Deportivo Riestra por la fecha 10 del Torneo Apertura.
Es importante destacar que en la 9na fecha, postergada para el fin de semana del 3 de mayo, el Lobo debía haber jugado de local este jueves con Defensa y Justicia.
El próximo compromiso del conjunto blanquinegro será el jueves 12 de marzo a las 17, en el estadio Guillermo Laza.
En Gimnasia y Esgrima ya retornó a los entrenamientos el arquero César Rigamonti, ausente en los partidos ante Independiente de Avellaneda y Boca Juniors.
El ex Belgrano de Córdoba estuvo internado por diverticulitis pero ya se sumó al trabajo junto a sus compañeros: "Etá entrenando desde el miércoles y se lo ve muy bien después de lo que padeció", explicó Carlos Bertona, el médico del plantel.
Habrá que ver si vuelve al arco ante Deportivo Riestra o si Broggi mantiene en el arco a Lautaro Petruchi, quien lo hizo de buena manera en los dos partidos que jugó como titular, sobre todo ante Boca.
Este parate le va a permitir al DT recuperar a jugadores como Juan José Franco y Nahuel Barboza quienes arrastran molestias musculares.
El Lobo volverá a jugar de local en la fecha 11 ante Estudiantes de La Plata el martes 17 de marzo a las 21.
Gimnasia y Esgrima se encuentra actualmente en el puesto 13 de la tabla con 8 unidades producto de dos victorias, 4 derrotas y 2 empates.