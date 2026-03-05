Buenas noticias para Gimnasia y Esgrima después del empate con Boca

Nahuel barboza gimnasia- Nahuel Barboza, volante de Gimnasia y Esgrima.

En el Lobo hay buenas noticias

En Gimnasia y Esgrima ya retornó a los entrenamientos el arquero César Rigamonti, ausente en los partidos ante Independiente de Avellaneda y Boca Juniors.

El ex Belgrano de Córdoba estuvo internado por diverticulitis pero ya se sumó al trabajo junto a sus compañeros: "Etá entrenando desde el miércoles y se lo ve muy bien después de lo que padeció", explicó Carlos Bertona, el médico del plantel.

Habrá que ver si vuelve al arco ante Deportivo Riestra o si Broggi mantiene en el arco a Lautaro Petruchi, quien lo hizo de buena manera en los dos partidos que jugó como titular, sobre todo ante Boca.

Este parate le va a permitir al DT recuperar a jugadores como Juan José Franco y Nahuel Barboza quienes arrastran molestias musculares.

Cuándo vuelve Gimnasia y Esgrima a jugar de local

El Lobo volverá a jugar de local en la fecha 11 ante Estudiantes de La Plata el martes 17 de marzo a las 21.

Gimnasia y Esgrima se encuentra actualmente en el puesto 13 de la tabla con 8 unidades producto de dos victorias, 4 derrotas y 2 empates.