Atento, Scaloni: Qué dijo el DT de Inter sobre Lautaro Martínez y su vuelta a las canchas

En la conferencia de prensa previa al duelo ante Torino, el entrenador del elenco italiano fue contundente: "Lautaro está mejorando y debería volver la semana que viene".

¿Lautaro vuelve para ser campeón?

Si bien se perderá el encuentro de este domingo, a las 13 ante Torino, el calendario marca una fecha clave para su retorno: el domingo 3 de mayo.

Ese día, el Inter recibirá al Parma a las 15.45 en San Siro. Si se dan los resultados, Lautaro Martínez podría dar una nueva vuelta olímpica.

El contexto es inmejorable: el Neroazzurro lidera la Serie A con 78 puntos (nueve más que su escolta Napoli) y está a un paso de la gloria.

Lautaro Martínez - Inter Lautaro Martínez, listo para volver a la acción en la Serie A.

Al Inter le basta con sumar cuatro puntos en las últimas cinco fechas para sumar una nueva estrella. Si los de Cristian Chivu ganan este domingo ante Torino, un empate en el partido ante Parma, en el regreso de Lautaro, le alcanzará para ser campeón de la Serie A.