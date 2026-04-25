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Atento, Scaloni: Qué dijo el DT de Inter sobre Lautaro Martínez y su vuelta a las canchas

Lionel Scaloni sigue de cerca la evolución de una de sus figuras. Desde Italia llegaron buenas noticias sobre la evolución de Lautaro Martínez

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lionel Scaloni, atento a la evolución de uno de sus referentes.

Lionel Scaloni, atento a la evolución de uno de sus referentes.

Lionel Scaloni respira con alivio. Luego de semanas de incertidumbre por la evolución física de uno de sus referentes, desde Italia llegó un mensaje de alivio. Lautaro Martínez está listo para afrontar la recta final de la temporada y esa es una gran noticia a menos de dos meses para el Mundial 2026.

Luego de la distensión muscular que sufrió en el sóleo de su pierna izquierda, el regreso del goleador era una incógnita que fue despejada en las últimas horas. El encargado de brindar la información fue, nada más y nada menos, que Cristian Chivu, el director técnico del Inter.

scaloni
Lionel Scaloni, atento a la evoluci&oacute;n de Lautaro Mart&iacute;nez.

Lionel Scaloni, atento a la evolución de Lautaro Martínez.

En la conferencia de prensa previa al duelo ante Torino, el entrenador del elenco italiano fue contundente: "Lautaro está mejorando y debería volver la semana que viene".

¿Lautaro vuelve para ser campeón?

Si bien se perderá el encuentro de este domingo, a las 13 ante Torino, el calendario marca una fecha clave para su retorno: el domingo 3 de mayo.

Ese día, el Inter recibirá al Parma a las 15.45 en San Siro. Si se dan los resultados, Lautaro Martínez podría dar una nueva vuelta olímpica.

El contexto es inmejorable: el Neroazzurro lidera la Serie A con 78 puntos (nueve más que su escolta Napoli) y está a un paso de la gloria.

Lautaro Martínez - Inter
Lautaro Mart&iacute;nez, listo para volver a la acci&oacute;n en la Serie A.

Lautaro Martínez, listo para volver a la acción en la Serie A.

Al Inter le basta con sumar cuatro puntos en las últimas cinco fechas para sumar una nueva estrella. Si los de Cristian Chivu ganan este domingo ante Torino, un empate en el partido ante Parma, en el regreso de Lautaro, le alcanzará para ser campeón de la Serie A.

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