Accidente en Alta Montaña: evacuaron en helicóptero a un motociclista tras un operativo de rescate

El hecho ocurrió cerca de las 17, cuando personal policial fue alertado sobre un siniestro en la zona. Al arribar, los efectivos constataron que la víctima, identificada como G.B., se encontraba con pérdida de conocimiento y presentaba lesiones de gravedad, entre ellas una fractura en la pierna derecha y otra en el brazo izquierdo.

Debido a la complejidad del cuadro y a las dificultades de acceso propias del lugar, se activó el operativo sanitario aéreo con el helicóptero Halcón II, que descendió en la zona para concretar el rescate.