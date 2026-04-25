Un motociclista de 33 años fue asistido de urgencia este sábado por la tarde luego de sufrir un accidente vial en la Ruta 149, en el límite entre Mendoza y San Juan, en jurisdicción de Las Heras.
Accidente en Alta Montaña: evacuaron en helicóptero a un motociclista tras un operativo de rescate
El hecho ocurrió este sábado en la tarde en la Ruta 149, en el límite de Las Heras y San Juan
El hecho ocurrió cerca de las 17, cuando personal policial fue alertado sobre un siniestro en la zona. Al arribar, los efectivos constataron que la víctima, identificada como G.B., se encontraba con pérdida de conocimiento y presentaba lesiones de gravedad, entre ellas una fractura en la pierna derecha y otra en el brazo izquierdo.
Debido a la complejidad del cuadro y a las dificultades de acceso propias del lugar, se activó el operativo sanitario aéreo con el helicóptero Halcón II, que descendió en la zona para concretar el rescate.
Tras ser estabilizado, el herido fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Mendoza, donde quedó internado bajo atención médica.