Un conductor se durmió, chocó contra dos autos estacionados y volcó

accidente, choque

El protagonista del siniestro, quien viajaba solo, logró salir del habitáculo por sus propios medios y, ante el personal interviniente, manifestó que "se habría quedado dormido", lo que derivó en la pérdida de control y el posterior choque.

A pesar de la magnitud del impacto, el hombre "manifestó no estar lesionado y rechazó asistencia médica" en el lugar del incidente, según informaron fuentes policiales.

Los efectivos policiales procedieron a colocar el automóvil en posición normal y retirarlo de la calle para evitar la obstrucción del tránsito, mientras que la investigación quedó bajo la órbita de la UFLA Oeste, a cargo del Dr. Federico Blondini.