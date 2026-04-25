Un conductor protagonizó un impactante vuelco este sábado a la madrugada en la calle José Bonifacio al 3000, en el barrio porteño de Flores, luego de colisionar contra dos vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública.
Un conductor se durmió, chocó contra dos autos estacionados y volcó
Un hombre perdió el control de su Renault Clio en la calle Bonifacio y terminó volcado tras chocar dos vehículos
El hecho ocurrió a las 5:30, cuando el hombre, al mando de un Renault Clio, impactó violentamente contra un Chevrolet Corsa y un Chevrolet Onix que estaban sin ocupantes, provocando que su rodado terminara dado vuelta sobre la calzada.
La Policía de la Ciudad debió remover el vehículo siniestrado para normalizar el tránsito en la zona de Flores.
El protagonista del siniestro, quien viajaba solo, logró salir del habitáculo por sus propios medios y, ante el personal interviniente, manifestó que "se habría quedado dormido", lo que derivó en la pérdida de control y el posterior choque.
A pesar de la magnitud del impacto, el hombre "manifestó no estar lesionado y rechazó asistencia médica" en el lugar del incidente, según informaron fuentes policiales.
Los efectivos policiales procedieron a colocar el automóvil en posición normal y retirarlo de la calle para evitar la obstrucción del tránsito, mientras que la investigación quedó bajo la órbita de la UFLA Oeste, a cargo del Dr. Federico Blondini.