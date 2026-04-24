Un joven de 19 años murió en Malargüe tras volcar con su camioneta en la Ruta 40

comisaria 24 malargue El personal de la Comisaría 24 realizó las pericias del accidente en la Ruta 40, en Malargüe. Foto: archivo

El desenlace fatal en la Ruta 40

Producto del impacto y las vueltas del rodado, la víctima salió despedida de la cabina, lo que le provocó lesiones fatales de forma instantánea.

Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso inmediato al 911, pero al llegar el personal médico al remoto paraje, solo pudieron constatar el deceso del joven en el lugar.

Las pericias en el lugar del accidente

La Oficina Fiscal de Malargüe tomó intervención en el caso y dispuso el trabajo del personal de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar si la mecánica del accidente respondió a una falla humana, un desperfecto técnico o las condiciones de la calzada en ese sector de la ruta nacional.

La zona de Llano Blanco es conocida por ser un tramo de la Ruta 40 donde las ráfagas de viento y la rectitud del camino suelen ser factores de riesgo para los conductores. Es la segunda víctima fatal de 19 años que se registra en Mendoza en menos de 24 horas tras un accidente vial en solitario.