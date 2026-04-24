Un fatal siniestro vial se registró este viernes por la tarde al Sur de la provincia. Un joven de 19 años falleció luego de protagonizar un vuelco en solitario sobre la Ruta 40, en una zona conocida como Llano Blanco, a unos 10 kilómetros de la localidad de Bardas Blancas, en Malargüe.
Un joven de 19 años murió en Malargüe tras volcar con su camioneta en la Ruta 40
Es la segunda víctima fatal de la misma edad que se registra en Mendoza en menos de 24 horas tras un accidente vial en solitario, esta vez en Malargüe
El accidente vial ocurrió cerca de las 15.25, cuando el joven circulaba al mando de una camioneta Toyota Hilux. Casi a la misma hora, un joven de la misma edad perdió la vida tras accidentarse con su moto y chocar contra un poste de alumbrado público en Maipú.
Según los informes preliminares de la Comisaría 24, por motivos que todavía intentan establecerse, el conductor perdió el control del vehículo, se desvió hacia la banquina y volcó violentamente.
El desenlace fatal en la Ruta 40
Producto del impacto y las vueltas del rodado, la víctima salió despedida de la cabina, lo que le provocó lesiones fatales de forma instantánea.
Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso inmediato al 911, pero al llegar el personal médico al remoto paraje, solo pudieron constatar el deceso del joven en el lugar.
Las pericias en el lugar del accidente
La Oficina Fiscal de Malargüe tomó intervención en el caso y dispuso el trabajo del personal de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar si la mecánica del accidente respondió a una falla humana, un desperfecto técnico o las condiciones de la calzada en ese sector de la ruta nacional.
La zona de Llano Blanco es conocida por ser un tramo de la Ruta 40 donde las ráfagas de viento y la rectitud del camino suelen ser factores de riesgo para los conductores. Es la segunda víctima fatal de 19 años que se registra en Mendoza en menos de 24 horas tras un accidente vial en solitario.