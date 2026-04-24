Un trágico siniestro vial en solitario enlutó la tarde de este viernes a Maipú. Un joven de 19 años murió luego de protagonizar un violento choque mientras circulaba por la Ruta 50, en la zona del distrito de Fray Luis Beltrán.
Tragedia en Maipú: un joven motociclista murió tras chocar contra un poste en Fray Luis Beltrán
Al llegar a la intersección con la calle Agustín Álvarez, el conductor de 19 años perdió el dominio de la moto y colisionó contra un poste de alumbrado en Maipú
El hecho ocurrió pasadas las 14, cuando el motociclista se desplazaba hacia el este a bordo de una Zanella 150 cc.
Según las primeras pericias policiales, al llegar a la intersección con la calle Agustín Álvarez, el conductor perdió el dominio del rodado por razones que aún se investigan y colisionó de lleno contra un poste de alumbrado público.
El operativo de emergencia tras el accidente
Vecinos que presenciaron el impacto dieron aviso inmediato al 911. Al arribar el personal de la Comisaría 61°, se encontraron con el joven tendido en la calzada con heridas de extrema gravedad. Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar y el profesional médico diagnosticó "politraumatismos graves".
Dada la urgencia del cuadro, la víctima fue trasladada en primera instancia al hospital Perrupato de San Martín. Sin embargo, su estado de salud era crítico y los médicos decidieron su derivación inmediata hacia un centro de mayor complejidad.
El desenlace fatal
A las 17.21, mientras era ingresado al Hospital Central, el personal de guardia constató que el joven ya no presentaba signos vitales. A pesar de los esfuerzos por estabilizarlo, la gravedad de las lesiones sufridas durante el impacto contra la columna resultaron irreversibles.
Las actuaciones del caso quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú, que ordenó las pericias de rigor para determinar si hubo algún factor externo que provocara la pérdida de control de la motocicleta o si se trató de una falla mecánica o humana.
Con este nuevo incidente, las estadísticas de siniestralidad vial en solitario que involucran a motociclistas continúan en ascenso en la zona este del Gran Mendoza, lo que ha generado preocupación en las autoridades viales por las condiciones de circulación en rutas interurbanas como la 50, en Maipú.