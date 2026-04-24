Tragedia en Maipú: un joven motociclista murió tras chocar contra un poste en Fray Luis Beltrán

motociclista accidente ruta 143 El accidente en Maipú se produjo este viernes a la siesta (imagen ilustrativa).

El operativo de emergencia tras el accidente

Vecinos que presenciaron el impacto dieron aviso inmediato al 911. Al arribar el personal de la Comisaría 61°, se encontraron con el joven tendido en la calzada con heridas de extrema gravedad. Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar y el profesional médico diagnosticó "politraumatismos graves".

Dada la urgencia del cuadro, la víctima fue trasladada en primera instancia al hospital Perrupato de San Martín. Sin embargo, su estado de salud era crítico y los médicos decidieron su derivación inmediata hacia un centro de mayor complejidad.

El desenlace fatal

A las 17.21, mientras era ingresado al Hospital Central, el personal de guardia constató que el joven ya no presentaba signos vitales. A pesar de los esfuerzos por estabilizarlo, la gravedad de las lesiones sufridas durante el impacto contra la columna resultaron irreversibles.

Las actuaciones del caso quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú, que ordenó las pericias de rigor para determinar si hubo algún factor externo que provocara la pérdida de control de la motocicleta o si se trató de una falla mecánica o humana.

Con este nuevo incidente, las estadísticas de siniestralidad vial en solitario que involucran a motociclistas continúan en ascenso en la zona este del Gran Mendoza, lo que ha generado preocupación en las autoridades viales por las condiciones de circulación en rutas interurbanas como la 50, en Maipú.