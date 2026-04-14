Un hombre falleció en un accidente vial ocurrido sobre la Ruta 7 en Maipú

Según la primera información, el hecho ocurrió cerca de las 5 sobre la Ruta 7 en la mano que se dirige hacia el este. Cerca del cruce con calle Lamadrid, en el límite entre Maipú (San Roque) y San Martín (Palmira), fue que el conductor de un auto Renault perdió el dominio de su Renault 9.

accidente maipu 2 El accidente generó un importante operativo en esa zona de la Ruta Nacional 7.

El vehículo terminó incrustado en un guardarraíl y hombre que estaba a bordo quedó atrapado en el habitáculo. Cuando personal policial llegó hasta el lugar del accidente no puedo hacer más que constatar su muerte.