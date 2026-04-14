Inicio Policiales accidente
Trágico

Un hombre falleció en un accidente vial ocurrido sobre la Ruta 7 en Maipú

El accidente ocurrió en la madrugada de este martes y fue protagonizado por un auto en solitario. El conductor murió en el lugar

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El accidente ocurrió en el departamento de Maipú.

El accidente ocurrió en el departamento de Maipú.

Un hombre que circulaba en su auto por la Ruta 7 en dirección al este terminó protagonizando un accidente en solitario y perdió la vida en los primeros minutos de este martes.

Según la primera información, el hecho ocurrió cerca de las 5 sobre la Ruta 7 en la mano que se dirige hacia el este. Cerca del cruce con calle Lamadrid, en el límite entre Maipú (San Roque) y San Martín (Palmira), fue que el conductor de un auto Renault perdió el dominio de su Renault 9.

accidente maipu 2
El accidente generó un importante operativo en esa zona de la Ruta Nacional 7.

El accidente generó un importante operativo en esa zona de la Ruta Nacional 7.

El vehículo terminó incrustado en un guardarraíl y hombre que estaba a bordo quedó atrapado en el habitáculo. Cuando personal policial llegó hasta el lugar del accidente no puedo hacer más que constatar su muerte.

El accidente generó un importante despliegue de personal policial, de Bomberos y de ambulancia en el lugar del hecho por lo que el tránsito se vio interrumpido durante algunos minutos de la madrugada. Hasta el momento no se pudo determinar el motivo que generó el hecho fatal.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar