Un hombre que circulaba en su auto por la Ruta 7 en dirección al este terminó protagonizando un accidente en solitario y perdió la vida en los primeros minutos de este martes.
Un hombre falleció en un accidente vial ocurrido sobre la Ruta 7 en Maipú
El accidente ocurrió en la madrugada de este martes y fue protagonizado por un auto en solitario. El conductor murió en el lugar
Según la primera información, el hecho ocurrió cerca de las 5 sobre la Ruta 7 en la mano que se dirige hacia el este. Cerca del cruce con calle Lamadrid, en el límite entre Maipú (San Roque) y San Martín (Palmira), fue que el conductor de un auto Renault perdió el dominio de su Renault 9.
El vehículo terminó incrustado en un guardarraíl y hombre que estaba a bordo quedó atrapado en el habitáculo. Cuando personal policial llegó hasta el lugar del accidente no puedo hacer más que constatar su muerte.
El accidente generó un importante despliegue de personal policial, de Bomberos y de ambulancia en el lugar del hecho por lo que el tránsito se vio interrumpido durante algunos minutos de la madrugada. Hasta el momento no se pudo determinar el motivo que generó el hecho fatal.