Un hombre de 65 años quedó en grave estado de salud este lunes después de que se le cayera la rama de un árbol.
Un hombre de 65 años pelea por su vida tras el fuerte golpe de una rama en su cabeza
La víctima tiene 65 años y estaba sentada en un banco cuando se le cayó la rama. Policía Científica trabajó en el lugar
El hecho ocurrió en calle Videla Aranda y carril Pescara, de Maipú. Varios llamados al 911 informaron después de las 12 que a un hombre se lo veía en mal estado de salud después de un fuerte golpe en la cabeza.
Ante esta situación, la Policía llegó al lugar y los unfiormados solicitaron médicos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC).
Los profesionales lo derivaron al Hospital Central con traumatismo encefalocraneano grave.
Qué se sabe del hombre al que se le cayó la rama de un árbol en Maipú
Testigos del accidente reconstruyeron que el hombre estaba sentado en un banco de la librería de la zona cuando le cayó encima la rama en la cabeza. No obstante, Policía Científica trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes.
El último parte médico de la víctima informó que fue operada a las 16.30 y que seguía en delicado estado de salud.