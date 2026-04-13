Un hombre de 65 años pelea por su vida tras el fuerte golpe de una rama en su cabeza

El hecho ocurrió en calle Videla Aranda y carril Pescara, de Maipú. Varios llamados al 911 informaron después de las 12 que a un hombre se lo veía en mal estado de salud después de un fuerte golpe en la cabeza.

Ante esta situación, la Policía llegó al lugar y los unfiormados solicitaron médicos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC).