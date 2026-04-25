Todos creímos que el salmón es de color rosado, pero en realidad la industria nos engaña: de qué color es

Todos creímos que el salmón es de color rosado, pero en realidad es gris

sushi de salmon El 70% del salmón que se consume en el mundo viene de la acuicultura. Solo en el Atlántico norte, las granjas produjeron más de tres millones de toneladas.

En su estado natural de vida, los salmones consumen crustáceos ricos en astaxantina, un pigmento natural que les da ese tono rosado o anaranjado. Pero los de granja se alimentan de piensos compuestos de harina de pescado, aceite, soja, gluten de maíz y otros subproductos avícolas. Nada de eso tiene astaxantina de forma natural y, por eso, no podrían adquirir su icónico color.

Para resolverlo, la industria recurre a agregar pigmentos a la alimentación de los peces. Estos compuestos, muchas veces, son sintéticos o derivados procesados y el efecto de la astaxantina natural parece mayor. El objetivo de este proceso en realidad no es mejorar el sabor ni el valor nutricional, sino básicamente cumplir con una expectativa estética del consumidor.

distintos colores de salmon En condiciones normales, la carne del salmón de piscifactoría sería gris pálido o blanquecina.

De hecho, la industria invierte millones cada año en estos pigmentos para garantizar que el producto cumpla con los estándares visuales del mercado. Sin ese color, muchas personas simplemente no lo comprarían, ya que según algunos diversos estudios de mercado demostraron que los consumidores no se sentían atraídos por este color, así que las piscifactorías decidieron teñir a sus salmones.

Cómo elegir un buen salmón

A la hora de elegir un salmón para meter al freezer, para cocinarlo con especias o incluso para desayunar con una buena tostada, el color es uno de los indicadores de calidad más fáciles y fiables. Si bien no hay dos filetes idénticos, existen algunos patrones que conviene observar.

El salmón de alta calidad debe presentar un tono natural y uniforme en todo el filete. No debe tener un brillo artificial ni un color desigual. Las variaciones de tonalidad son naturales, pero las inconsistencias marcadas pueden indicar tratamientos artificiales o una conservación de menor calidad.