Los asombrosos beneficios del salmón, una proteína de alta calidad

Todos estos beneficios se deben a que el salmón es rico en nutrientes, debido a que aporta proteínas, grasas buenas, vitaminas A, D, E y del complejo B y minerales, como el fósforo y el selenio, que le aportan propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, anticancerígenas, hipolipidemiantes e hipoglucémicas

Este pescado es bastante versátil debido a que puede consumirse crudo, a la plancha, sancochado o al horno, formando parte de la cultura tradicional de diversos países.

La vitamina E y A, el selenio y el omega 3 presente en el salmón actúan como potentes antioxidantes y antiinflamatorios, que no solo ayudan a disminuir el colesterol malo LDL, el cual es responsable de formar placas de grasa en las arterias, sino que también favorecen el aumento del colesterol HDL bueno y reducen los daños celulares, manteniendo los vasos sanguíneos saludables, disminuyendo el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, como un infarto, arritmias e insuficiencia cardíaca.

El omega 3 también tiene propiedades anticoagulantes, reduciendo la formación de coágulos sanguíneos, ya que impiden que las plaquetas de la sangre se agrupen, por lo que esta grasa puede ayudar en la prevención de complicaciones graves, como trombosis venosa profunda, embolia pulmonar o un ACV.

Además, el salmón también es una buena fuente de potasio, un mineral que favorece la salida del exceso de sodio del organismo a través de la orina, ayudando a regular la presión arterial.

Fuente: tuasaude.com