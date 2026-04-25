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Juega el Inter Miami de Messi: las Garzas buscan su tercer triunfo al hilo tras la salida de Mascherano

Con Lionel Messi desde el inicio, Inter Miami recibirá a New England Revolution. Tras la salida de Mascherano, las Garzas acumulan dos victorias al hilo

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lionel Messi será titular en Inter Miami.

Lionel Messi será titular en Inter Miami.

El Inter Miami de Lionel Messi se prepara para ver acción durante la jornada de este sábado. El Nu Stadium se viste de gala para recibir un duelo de alto voltaje: juega el escolta contra el tercero de la tabla. Por la décima fecha de la MLS, las Garzas se enfrentan a New England Revolution a partir de las 20.30.

Tras la sorpresiva salida de Javier Mascherano hace apenas unas semanas, el elenco de Florida parece haber renovado sus ilusiones. Bajo la conducción de Guillermo Hoyos el equipo acumula dos victorias consecutivas como visitante (3-2 ante Colorado y 2-0 frente a Real Salt Lake). Ahora quiere ratificar su gran presente ante su gente.

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Inter Miami gan&oacute; sus &uacute;ltimos dos partidos en la MLS.

Inter Miami ganó sus últimos dos partidos en la MLS.

Inter Miami quiere su tercer triunfo al hilo

Con un Messi en plenitud, Inter Miami se ubica actualmente en la segunda posición con 18 puntos. Un triunfo durante este sábado lo catapultaría al primer puesto de la tabla, superando a Nashville SC, que tiene 19.

El capitán de Inter Miami suma siete goles en lo que va de la actual temporada y será titular junto a Germán Berterame y Tadeo Allente.

New England Revolution, por su parte, no llega como un simple invitado. El equipo ocupa la tercera posición de la tabla con 18 puntos y buscan una victoria que los meta de lleno en la conversación.

Los dirigidos por Marko Mitrovic vienen de ganarle 2-1 a Atlanta United y en sus filas cuentan con figuras como el histórico Carles Gil y el joven talento Dor Turgeman.

Probables formaciones

Inter Miami: Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Micael, Facundo Mura; Rodrigo De Paul, Telasco Segovia, Noah Allen; Lionel Messi, Tadeo Allende y Germán Berterame. DT Guillermo Hoyos.

New England Revolution: Matt Turner; Ilay Feingold, Ethan Kohler, Mamadou Fofana, Will Sands; Alhassan Yusuf, Brooklyn Raines, Luca Langoni, Carles Gil, Griffin Yow; Dor Turgeman. DT Marko Mitrovic.

Hora: 20.30 (Arg)

Estadio: Nu Stadium (Miami)

TV: MLS Season Pass en Apple TV.

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