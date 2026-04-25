Juega el Inter Miami de Messi: las Garzas buscan su tercer triunfo al hilo tras la salida de Mascherano

El capitán de Inter Miami suma siete goles en lo que va de la actual temporada y será titular junto a Germán Berterame y Tadeo Allente.

New England Revolution, por su parte, no llega como un simple invitado. El equipo ocupa la tercera posición de la tabla con 18 puntos y buscan una victoria que los meta de lleno en la conversación.

Los dirigidos por Marko Mitrovic vienen de ganarle 2-1 a Atlanta United y en sus filas cuentan con figuras como el histórico Carles Gil y el joven talento Dor Turgeman.

Probables formaciones

Inter Miami: Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Micael, Facundo Mura; Rodrigo De Paul, Telasco Segovia, Noah Allen; Lionel Messi, Tadeo Allende y Germán Berterame. DT Guillermo Hoyos.

New England Revolution: Matt Turner; Ilay Feingold, Ethan Kohler, Mamadou Fofana, Will Sands; Alhassan Yusuf, Brooklyn Raines, Luca Langoni, Carles Gil, Griffin Yow; Dor Turgeman. DT Marko Mitrovic.

Hora: 20.30 (Arg)

Estadio: Nu Stadium (Miami)

TV: MLS Season Pass en Apple TV.