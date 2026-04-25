Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima se enfrentan en el Gargantini en un clásico superatrayente

Independiente Rivadavia 1 Independiente Rivadavia está pasando por un gran momento, ya que es puntero en el Torneo Apertura y en la Copa Libertadores.

El choque entre los representantes mendocinos tendrá el arbitraje de Yael Falcón Pérez y solamente podrán asistir los hinchas del conjunto local: son dos equipos que tienen una gran rivalidad y que tienen una rica historia. Se espera un estadio lleno y habrá un importante operativo policial en las inmediaciones del Parque General San Martín.

La apertura de las puertas está prevista para las 13.30, mientras que los primeros movimientos policiales se activarán entre 3 y 4 horas antes.

Ambos equipos se vuelven a cruzar en Primera División. Independiente Rivadavia logró el ascenso en 2023 y Gimnasia y Esgrima subió en el 2025.

Hace 44 años se enfrentaban por los torneos Nacionales

Se enfrentarán por primera vez en la máxima categoría de AFA. El antecedente en Primera se remonta a 44 años atrás, en los antiguos Nacionales.

La última vez que se midieron fue en el Nacional de 1982. El primer partido lo jugaron el 7 de marzo de ese año e igualaron 2 a 2 y el 25 de abril fue el último duelo, cuando la Lepra le ganó 2 a 0 en el Malvinas Argentinas con el doblete de Carlos Ereros.

Independiente Rivadavia Gimnasia y esgrima nacionales.1982-

Tras once años Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima jugarán en el Gargantini

Luego de 11 años, el estadio Bautista Gargantini volverá a recibir el duelo entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima. Se enfrentaron el martes 11 de agosto del 2015. En aquella jornada la Lepra venció 4-2 al Lobo.

Embed - Goles calcados. Independiente RM 4 - Gimnasia (M) 2. Fecha 28. B Nacional 2015. FPT

Desde el 2022 que no se enfrentan

La última vez que se enfrentaron ambos equipos fue por el torneo de la Primera Nacional el 22 de octubre de 2022, en el Víctor Legrotaglie, cuando el Lobo le ganó al Azul por 1 a 0 en los cuartos de final del Reducido, lo eliminó y avanzó a las semifinales.

Embed - Gimnasia (M) 1-0 Independiente Rivadavia | Primera Nacional | Reducido (Cuartos de Final

Así llegan Independiente Rivadavia Gimnasia y Esgrima

Independiente Rivadavia está pasando por su mejor momento futbolístico en el plano local e internacional. En el Torneo Apertura viene de empatar sin goles de visitante con Banfield. Es el único puntero de la Zona B con 30 puntos y ya aseguró su clasificación a los octavos de final.

Gimnasia y Esgrima uno. El Lobo viene de ganarle a Lanús de local y buscará dar el gran golpe ante la Lepra.

El equipo de Alfredo Berti lleva cinco partidos sin derrotas en el torneo local, con cuatro victorias y un empate y se mantiene como único puntero de grupo y de la tabla anual con 30 puntos (nueve triunfos, tres empates y dos derrotas), a dos fechas del final con un triunfo aseguraría el primer puesto.

Mientras que en la Copa Libertadores es el líder de su grupo con dos triunfos y tiene el puntaje ideal. Entre el torneo local y la Libertadores lleva 7 partidos sin perder, con 6 triunfos y un empate.

Gimnasia y Esgrima está invicto desde la asunción de su entrenador Darío Franco, con dos triunfos y un empate.

El Lobo viene de ganarle de local a Lanús por 1 a 0 y está 12º en la Zona A con 16 puntos, a tres de los puestos de clasificación a octavos de final, por lo que con un triunfo llegará a la última fecha con posibilidades concretas de meterse en la fase final.

El Blanquinegro registra tres partidos sin perder, con dos triunfos y un empate, lleva cuatro triunfos, cuatro empates y seis derrotas en el Torneo Apertura.

El historial

Se enfrentaron en 222 partidos oficiales entre ligas locales, campeonato Nacional, torneos de ascenso y Copa Argentina.

Independiente Rivadavia : 77 triunfos

: 77 triunfos Gimnasia y Esgrima : 68 victorias

: 68 victorias Empates: 77

hinchas lepra. Los hinchas de la Lepra llenarán el Gargantini.

Probables formaciones y detalles del partido:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheiko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Tomás Bottari y Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Ismael Cortez, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Blas Armoa, Fermín Antonini, Esteban Fernández y Facundo Lencioni, Agustín Módica e Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Datos del partido