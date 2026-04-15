Independiente Rivadavia sigue escribiendo la historia de la mano de Berti y es puntero en los dos frentes

(Enviado especial) Independiente Rivadavia remontó el partido e hizo historia al ganarle 2-1 al Fluminense, en condición de visitante, en el marco de la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores y de la mano de Alfredo Berti está puntero en los dos frentes: el torneo continental y el Torneo Apertura.
En el mítico Maracaná de Rio de Janeiro, Fabrizio Sartori y el paraguayo Alex Arce sellaron en el marcador el histórico triunfo de la Lepra.
Con este resultado, el equipo de Alfredo Berti hizo historia una vez más al sumarse a Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús como los equipos argentinos en ganar últimanente en el mítico estadio Carioca. Además, por si fuese poco, alcanzan las 6 unidades, mantienen puntaje ideal y son líderes del Grupo C.
Embed - MARACANAZO HISTÓRICO DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA ANTE EL FLU | Fluminense 1-2 I. Rivadavia | RESUMEN
En la próxima fecha de esta Copa Libertadores, Independiente Rivadavia recibirá en el Malvinas al invicto Deportivo La Guaira de Venezuela, que tiene dos empates, el jueves 30 de abril a las 19.
En lo que al Torneo Apertura respecta, la Lepra ya está clasificada a los playoffs y visitará a Banfield el lunes a las 17.15 en el estadio Florencio Sola.
Luego tendrá 6 días para preparar el clásico con Gimnasia y Esgrima, en el Gargantini.
La agenda de Independiente Rivadavia
Lunes 20/4 a las 17.15 vs. Banfield (V) Torneo Apertura
Domingo 26/4 a las 15 vs. Gimnasia y Esgrima (L) Torneo Apertura
Jueves 30/4 a las 19 vs. Deportivo La Guaira (L) Copa Libertadores
Domingo 3/5 a confirmar vs. Aldosivi (V) Torneo Apertura
Miércoles 6/5 a las 21.30 vs. Fluminense (L) Copa Libertadores
Los playoffs del Torneo Apertura no tienen fecha confirmada pero se iniciarían el 10/5
Jueves 21/5 a las 19 vs. Deportivo La Guaira (V) Copa Libertadores
Miércoles 27/5 a las 21.30 vs. Bolívar (V) Copa Libertadores