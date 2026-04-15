Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Libertadores

Independiente Rivadavia sigue escribiendo la historia de la mano de Berti y es puntero en los dos frentes

Independiente Rivadavia hizo historia al ganarle al Fluminense, en condición de visitante, y de la mano de Alfredo Berti está puntero en la Copa Libertadores y el Torneo Apertura.

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente logró un triunfo para la historia

Independiente logró un triunfo para la historia

Foto: Nicolás Ríos/UNO

(Enviado especial) Independiente Rivadavia remontó el partido e hizo historia al ganarle 2-1 al Fluminense, en condición de visitante, en el marco de la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores y de la mano de Alfredo Berti está puntero en los dos frentes: el torneo continental y el Torneo Apertura.

En el mítico Maracaná de Rio de Janeiro, Fabrizio Sartori y el paraguayo Alex Arce sellaron en el marcador el histórico triunfo de la Lepra.

lepra maracana 18
Los hinchas de Independiente Rivadavia celebraron la hist&oacute;rica victoria en el Maracan&aacute;.

Los hinchas de Independiente Rivadavia celebraron la histórica victoria en el Maracaná.

Con este resultado, el equipo de Alfredo Berti hizo historia una vez más al sumarse a Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús como los equipos argentinos en ganar últimanente en el mítico estadio Carioca. Además, por si fuese poco, alcanzan las 6 unidades, mantienen puntaje ideal y son líderes del Grupo C.

Embed - MARACANAZO HISTÓRICO DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA ANTE EL FLU | Fluminense 1-2 I. Rivadavia | RESUMEN

En la próxima fecha de esta Copa Libertadores, Independiente Rivadavia recibirá en el Malvinas al invicto Deportivo La Guaira de Venezuela, que tiene dos empates, el jueves 30 de abril a las 19.

bottari 1
Bottari, de gran labor, celebr&oacute; en R&iacute;o de Janeiro.

Bottari, de gran labor, celebró en Río de Janeiro.

En lo que al Torneo Apertura respecta, la Lepra ya está clasificada a los playoffs y visitará a Banfield el lunes a las 17.15 en el estadio Florencio Sola.

Luego tendrá 6 días para preparar el clásico con Gimnasia y Esgrima, en el Gargantini.

sartori 3
Sartori, la figura del Maracanazo.

Sartori, la figura del Maracanazo.

La agenda de Independiente Rivadavia

  • Lunes 20/4 a las 17.15 vs. Banfield (V) Torneo Apertura
  • Domingo 26/4 a las 15 vs. Gimnasia y Esgrima (L) Torneo Apertura
  • Jueves 30/4 a las 19 vs. Deportivo La Guaira (L) Copa Libertadores
  • Domingo 3/5 a confirmar vs. Aldosivi (V) Torneo Apertura
  • Miércoles 6/5 a las 21.30 vs. Fluminense (L) Copa Libertadores
  • Los playoffs del Torneo Apertura no tienen fecha confirmada pero se iniciarían el 10/5
  • Jueves 21/5 a las 19 vs. Deportivo La Guaira (V) Copa Libertadores
  • Miércoles 27/5 a las 21.30 vs. Bolívar (V) Copa Libertadores

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas