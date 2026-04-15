Independiente Rivadavia sigue escribiendo la historia de la mano de Berti y es puntero en los dos frentes

En el mítico Maracaná de Rio de Janeiro, Fabrizio Sartori y el paraguayo Alex Arce sellaron en el marcador el histórico triunfo de la Lepra.

lepra maracana 18 Los hinchas de Independiente Rivadavia celebraron la histórica victoria en el Maracaná. Foto: Nicolás Ríos/UNO

Con este resultado, el equipo de Alfredo Berti hizo historia una vez más al sumarse a Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús como los equipos argentinos en ganar últimanente en el mítico estadio Carioca. Además, por si fuese poco, alcanzan las 6 unidades, mantienen puntaje ideal y son líderes del Grupo C.