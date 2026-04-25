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Atlético San Martín recibe a Costa Brava con el objetivo de volver al triunfo

Atlético Club San Martín jugará este domingo desde las 16.30 como local frente a Costa Brava de La Pampa, por la 6ta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Atlético San Martín jugará este domingo desde las 16.30 de local frente a Costa Brava.

Atlético San Martín jugará este domingo desde las 16.30 de local frente a Costa Brava.

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Atlético Club San Martín jugará este domingo como local con Costa Brava, en el marco de la sexta fecha de la zona 3 del Torneo Federal A. El encuentro se disputará en el estadio Libertador General San Martín, desde las 16.30, bajo el arbitraje de José Manuel Diaz, de Villa Mercedes.

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Atlético Club San Martín tras la derrota ante Huracán Las Heras buscará volver a ganar frente a Costa Brava.

EI Albirrojo viene de perder de visitante ante Huracán Las Heras en el choque entre equipos mendocinos.

Atlético Club San Martín, el conjunto dirigido por Christian Corrales, suma 4 unidades y está séptimo (un triunfo, un empate y dos derrotas).

En su última presentación el Chacarero de local le ganó 1 a 0 a Atenas de Río Cuarto y buscará lograr su segunda victoria seguida en su estadio para seguir escalando en la tabla de posiciones del Grupo C.

El Albirrojo tras la derrota frente a Huracán Las Heras intentará volver al triunfo en el reencuentro con sus simpatizantes.

Así llega Costa Brava, el rival del Atlético Club San Martín

Costa Brava viene de caer 1-0 ante Atenas en condición de local. El conjunto pampeano perdió el invicto; había logrado un triunfo en la primera fecha y luego tuvo tres empates seguidos. Se ubica a tres puntos del líder Juventud Unida de San Luis.

Probables formaciones y detalles del partido:

Atlético Club San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Matías Contreras, Nahuel Bernabé y Juan Almeida; Fabricio Ojeda, Emanuel Décimo; Juan Mazzolo y Héctor Pérez; Leandro Barrera; Diego González. DT: Christian Corrales.

Costa Brava: Luciano Silva; Joaquín Garoni, Pablo Aguero, Brian Alferez, Nicolás Pacheco; Mariano Rivadeneira, Maximiliano Lara, Lautaro Ibarra, Tomás Garro; Joaquín Vivani y Jerónimo Gutiérrez. DT: Rodrigo Villalonga.

Estadio: Atlético Club San Martín

Árbitro: José Manuel Diaz, de Villa Mercedes

Hora: 16.30

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