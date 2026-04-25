Atlético San Martín recibe a Costa Brava con el objetivo de volver al triunfo

EI Albirrojo viene de perder de visitante ante Huracán Las Heras en el choque entre equipos mendocinos.

Atlético Club San Martín, el conjunto dirigido por Christian Corrales, suma 4 unidades y está séptimo (un triunfo, un empate y dos derrotas).

En su última presentación el Chacarero de local le ganó 1 a 0 a Atenas de Río Cuarto y buscará lograr su segunda victoria seguida en su estadio para seguir escalando en la tabla de posiciones del Grupo C.

El Albirrojo tras la derrota frente a Huracán Las Heras intentará volver al triunfo en el reencuentro con sus simpatizantes.

Así llega Costa Brava, el rival del Atlético Club San Martín

Costa Brava viene de caer 1-0 ante Atenas en condición de local. El conjunto pampeano perdió el invicto; había logrado un triunfo en la primera fecha y luego tuvo tres empates seguidos. Se ubica a tres puntos del líder Juventud Unida de San Luis.

Probables formaciones y detalles del partido:

Atlético Club San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Matías Contreras, Nahuel Bernabé y Juan Almeida; Fabricio Ojeda, Emanuel Décimo; Juan Mazzolo y Héctor Pérez; Leandro Barrera; Diego González. DT: Christian Corrales.

Costa Brava: Luciano Silva; Joaquín Garoni, Pablo Aguero, Brian Alferez, Nicolás Pacheco; Mariano Rivadeneira, Maximiliano Lara, Lautaro Ibarra, Tomás Garro; Joaquín Vivani y Jerónimo Gutiérrez. DT: Rodrigo Villalonga.

Estadio: Atlético Club San Martín

Árbitro: José Manuel Diaz, de Villa Mercedes

Hora: 16.30