Los hinchas de Gimnasia y Esgrima realizaron un banderazo antes de jugar con Independiente Rivadavia

Embed - banderazo de los hinchas del Lobo, con el presidente Fernando Porreta presente Gentileza: Diego Fernández

La Lepra y el Lobo estarán frente a frente, por la fecha 16 del Torneo Apertura, en el interzonal.

Desde el 2022 que no se enfrentan, la última vez que lo hicieron fue en los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, cuando el Mensana ganó 1 a 0 con gol de Santiago Solari y avanzó a las semifinales.

Embed - Banderazo de los hinchas del lobo en la previa del clásico con Independiente Rivadavia. Gentileza: Rodrigo Ríos

Los fanáticos del Lobo se juntaron este sábado por la noche en el hotel donde concentró el plantel y armaron una gran fiesta, en la previa del clásico ante Independiente Rivadavia.

Los simpatizantes cantaron junto a los jugadores todos unidos en la previa del clásico con Independiente Rivadavia.

Embed - Banderazo de los hinchas del Lobo

Está todo preparado para que sea una gran fiesta Parque, donde habrá sólo hinchas de la Lepra, en el primer choque entre ambos equipos en Primera División.

El equipo dirigido por Darío Franco buscará dar el gran golpe de visitante. El Lobo viene de ganarle a Lanús en el Víctor Legrotaglie y buscará imponerse ante el Azul para seguir sumando en la tabla de posiciones.

Gimnasia y esgirma concentrados.

La probable formación de Gimnasia y Esgrima vs Independiente Rivadavia

Los once de Darío Franco para jugar ante Independiente Rivadavia en el Gargantini serían los siguientes: César Rigamonti; Ismael Cortez, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Franco Saavedra; Blas Armoa, Fermín Antonini, Esteban Fernández y Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini y Agustín Módica.