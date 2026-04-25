FADEP visitará a Cipolletti de Río Negro por la sexta fecha del Federal A

FADEP visitará a Cipolletti de Río Negro, por la sexta fecha de la Zona 3 del torneo Federal A. El encuentro se disputará este domingo desde las 15.30 en La Visera de Cemento.
FADEP visitará a Cipolletti de Río Negro, por la sexta fecha de la Zona 3 del torneo Federal A. El encuentro se disputará este domingo desde las 15.30 en La Visera de Cemento.
El choque entre el equipo de Russell y el Albinegro tendrá el arbitraje del cordobés César Ceballo.
El equipo de Russell tendrá su quinta presentación en el torneo y buscará su primera victoria. El conjunto dirigido por Diego Pozo viene de perder 3 a 1 ante Juventud Unida de San Luis en el partido que se disputó en el estadio de Gutiérrez Sport Club, donde hizo de local.
En el debut perdió por 3 a 0 como visitante ante Costa Brava; luego, en su primer partido en condición de local, empató 2 a 2 frente al Deportivo Rincón de Neuquén e igualó ante Argentino de Monte Maíz, de visitante.
El equipo de Russell marcha último con 2 puntos (empató 2 cotejos y perdió los otros dos encuentros).
Este domingo es una buena ocasión para FADEP de lograr la primera victoria frente a uno de los equipos protagonistas del grupo tras el ascenso al Federal A.
Cipolletti viene de vencer de visitante a Deportivo Rincón por 2-1. El Albinegro se ubica segundo en la zona 3 con 8 unidades (2 triunfos, 2 empates y una derrota) y está a un punto del líder Juventud Unida de San Luis.
Probables formaciones y detalles del partido:
Cipolletti: Facundo Crespo; Benjamín García, Yago Piro, Juan Cruz Huichulef, Valentín Flores; Fernando Pettineroli, Marcos Pérez, Claudio Mosca, Maximiliano López; Sebastián Jeldres y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.
FADEP: Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nicolás Bazzana, Fernando Rodríguez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinski, Uriel Gizzi y Pablo Dellarole; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.
Estadio: Cipolletti de Río Negro.
Árbitro: César Ceballo.
Hora: 15.30.