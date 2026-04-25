FADEP visitará a Cipolletti de Río Negro por la sexta fecha del Federal A

El equipo de Russell tendrá su quinta presentación en el torneo y buscará su primera victoria. El conjunto dirigido por Diego Pozo viene de perder 3 a 1 ante Juventud Unida de San Luis en el partido que se disputó en el estadio de Gutiérrez Sport Club, donde hizo de local.

En el debut perdió por 3 a 0 como visitante ante Costa Brava; luego, en su primer partido en condición de local, empató 2 a 2 frente al Deportivo Rincón de Neuquén e igualó ante Argentino de Monte Maíz, de visitante.

El equipo de Russell marcha último con 2 puntos (empató 2 cotejos y perdió los otros dos encuentros).

Este domingo es una buena ocasión para FADEP de lograr la primera victoria frente a uno de los equipos protagonistas del grupo tras el ascenso al Federal A.

Así llega Cipolletti, el rival de FADEP

Cipolletti viene de vencer de visitante a Deportivo Rincón por 2-1. El Albinegro se ubica segundo en la zona 3 con 8 unidades (2 triunfos, 2 empates y una derrota) y está a un punto del líder Juventud Unida de San Luis.

Probables formaciones y detalles del partido:

Cipolletti: Facundo Crespo; Benjamín García, Yago Piro, Juan Cruz Huichulef, Valentín Flores; Fernando Pettineroli, Marcos Pérez, Claudio Mosca, Maximiliano López; Sebastián Jeldres y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.

FADEP: Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nicolás Bazzana, Fernando Rodríguez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinski, Uriel Gizzi y Pablo Dellarole; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Estadio: Cipolletti de Río Negro.

Árbitro: César Ceballo.

Hora: 15.30.