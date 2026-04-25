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FADEP visitará a Cipolletti de Río Negro por la sexta fecha del Federal A

FADEP juega este domingo desde las 15.30 con Cipolletti de Río Negro, por la 6ta fecha del torneo Federal A

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
FADEP buscará su primera victoria en el partido que jugará ante Cipolletti, en Río Negro.

FADEP buscará su primera victoria en el partido que jugará ante Cipolletti, en Río Negro.

Foto: Cristian Ortiz/ Prensa FADEP

FADEP visitará a Cipolletti de Río Negro, por la sexta fecha de la Zona 3 del torneo Federal A. El encuentro se disputará este domingo desde las 15.30 en La Visera de Cemento.

El choque entre el equipo de Russell y el Albinegro tendrá el arbitraje del cordobés César Ceballo.

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FADEP irá por los tres puntos en el Federal A frente a uno de los protagonistas del torneo.

FADEP irá por los tres puntos en el Federal A frente a uno de los protagonistas del torneo.

El equipo de Russell tendrá su quinta presentación en el torneo y buscará su primera victoria. El conjunto dirigido por Diego Pozo viene de perder 3 a 1 ante Juventud Unida de San Luis en el partido que se disputó en el estadio de Gutiérrez Sport Club, donde hizo de local.

En el debut perdió por 3 a 0 como visitante ante Costa Brava; luego, en su primer partido en condición de local, empató 2 a 2 frente al Deportivo Rincón de Neuquén e igualó ante Argentino de Monte Maíz, de visitante.

El equipo de Russell marcha último con 2 puntos (empató 2 cotejos y perdió los otros dos encuentros).

Este domingo es una buena ocasión para FADEP de lograr la primera victoria frente a uno de los equipos protagonistas del grupo tras el ascenso al Federal A.

Así llega Cipolletti, el rival de FADEP

Cipolletti viene de vencer de visitante a Deportivo Rincón por 2-1. El Albinegro se ubica segundo en la zona 3 con 8 unidades (2 triunfos, 2 empates y una derrota) y está a un punto del líder Juventud Unida de San Luis.

Probables formaciones y detalles del partido:

Cipolletti: Facundo Crespo; Benjamín García, Yago Piro, Juan Cruz Huichulef, Valentín Flores; Fernando Pettineroli, Marcos Pérez, Claudio Mosca, Maximiliano López; Sebastián Jeldres y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.

FADEP: Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nicolás Bazzana, Fernando Rodríguez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinski, Uriel Gizzi y Pablo Dellarole; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Estadio: Cipolletti de Río Negro.

Árbitro: César Ceballo.

Hora: 15.30.

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